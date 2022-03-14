Події

14:57 14.03.2022

Профільний комітет ВР рекомендує знизити ПДВ до 7%, звільнити пальне від акцизу - Гетманцев

2 хв читати

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому законопроєкт №7137-д про зниження податку на додану вартість до 7% із нинішніх 20%, а також про звільнення пального від акцизу, повідомив голова комітету Данило Гетманцев за підсумками засідання у понеділок.

"Сьогодні провели засідання комітету, під час якого розглядали законопроєкти №№7137, 7137-1, 7137-2. За результатами засідання ухвалено рішення затвердити новий доопрацьований законопроєкт на базі зазначених", - написав він у телеграм-каналі у понеділок.

Як зазначив Гетманцев, проєкт закону стосуватиметься підтримки громадян та бізнесу виключно на період воєнного стану.

За його словами, доопрацьований законопроєкт передбачатиме можливість фізичним особам та підприємствам з обігом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обігу обсягом 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто зі звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів.

Для фізичних осіб-підприємців першої та другої груп сплату єдиного податку депутати пропонують зробити добровільною.

Крім цього, доопрацьована версія пропонуватиме визначити особливості нарахування окремих податків та зборів в умовах воєнного стану, зокрема ЄСВ, плати за землю, екологічного податку, зменшення ПДВ до 7% та звільнення від акцизу на пальне, звільнення споживачів від відповідальності перед кредитодавцем за прострочення виконання зобов'язань за договором про споживчий кредит.

Законопроєкт також пропонуватиме обмежити місячну винагороду держслужбовців 10-ма розмірами мінімальної заробітної плати та звільнення від оподаткування ПДФО допомоги постраждалим від військової агресії РФ.

Текст документу поки що відсутній на сайті Верховної Ради.

Джерело: https://t.me/getmantsevdanil/2594

Теги: #рф #війна #податки #законотворчість
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:02 14.03.2022
У ЄС наголошують на "ознаках" можливості використання РФ у війні з Україною хімічної або біозброї - Стано

У ЄС наголошують на "ознаках" можливості використання РФ у війні з Україною хімічної або біозброї - Стано

14:53 14.03.2022
Кулеба закликав низку великих компаній піти з ринку РФ

Кулеба закликав низку великих компаній піти з ринку РФ

14:34 14.03.2022
Кулеба: Німеччина займає стриману позицію щодо відключення нових банків РФ від SWIFT та відмови від російських енергоносіїв

Кулеба: Німеччина займає стриману позицію щодо відключення нових банків РФ від SWIFT та відмови від російських енергоносіїв

14:23 14.03.2022
Стартувала платформа #МояВійна для переконання міжнародних партнерів більше допомагати Україні - Мінкультури

Стартувала платформа #МояВійна для переконання міжнародних партнерів більше допомагати Україні - Мінкультури

14:18 14.03.2022
Четвертий пакет санкцій проти РФ буде спрямований на компанії російського ВПК

Четвертий пакет санкцій проти РФ буде спрямований на компанії російського ВПК

14:06 14.03.2022
Депутати пропонують тимчасове звільнення від плати за землю та екологічного податку на територіях бойових дій

Депутати пропонують тимчасове звільнення від плати за землю та екологічного податку на територіях бойових дій

13:33 14.03.2022
Низка закладів позашкільної освіти відновлює навчальний процес - Міносвіти

Низка закладів позашкільної освіти відновлює навчальний процес - Міносвіти

13:25 14.03.2022
Держкомтелерадіо зупиняє видачу та скасовує дію дозволів на ввезення видавничої продукції з території Росії

Держкомтелерадіо зупиняє видачу та скасовує дію дозволів на ввезення видавничої продукції з території Росії

13:11 14.03.2022
Південний ГЗК через блокування Росією акваторії Чорного моря не може відправляти продукцію до Азії та Північної Африки, зосередився на європейських клієнтах

Південний ГЗК через блокування Росією акваторії Чорного моря не може відправляти продукцію до Азії та Північної Африки, зосередився на європейських клієнтах

13:02 14.03.2022
Прем'єри країн "Люблінського трикутника" вимагають від Росії негайного припинення війни

Прем'єри країн "Люблінського трикутника" вимагають від Росії негайного припинення війни

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Сьогодні всі українці – добровольці

На Сумщині російські військові обстріляли з артилерії будинки у смт Низи - голова ОВА

Україні потрібен чесний мир із гарантіями безпеки - Зеленський

Кулеба: Німеччина займає стриману позицію щодо відключення нових банків РФ від SWIFT та відмови від російських енергоносіїв

Стартувала платформа #МояВійна для переконання міжнародних партнерів більше допомагати Україні - Мінкультури

ОСТАННЄ

"Датагруп-Volia" підключила вже понад 200 бомбосховищ до інтернету і ТБ

БЕБ закликає бізнесменів не завищувати ціни на послуги і товари для українців

Уряд отримав вказівку зняти всі перешкоди для малого та середнього бізнесу - Зеленський

Зеленський: Сьогодні всі українці – добровольці

На Сумщині російські військові обстріляли з артилерії будинки у смт Низи - голова ОВА

Україні потрібен чесний мир із гарантіями безпеки - Зеленський

УРЯД ОТРИМАВ ВКАЗІВКИ ЗНЯТИ ВСІ ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ МАЛОГО Й СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

УКРАЇНІ ПОТРІБЕН ЧЕСНИЙ МИР ІЗ ГАРАНТІЯМИ БЕЗПЕКИ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

НА СЬОГОДНІ ВСІ УКРАЇНЦІ - ДОБРОВОЛЬЦІ, ЗАЯВИВ ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Франція здатна розмітити в себе до 100 тис. українських біженців – глава МВС

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА