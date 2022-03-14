Профільний комітет ВР рекомендує знизити ПДВ до 7%, звільнити пальне від акцизу - Гетманцев

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому законопроєкт №7137-д про зниження податку на додану вартість до 7% із нинішніх 20%, а також про звільнення пального від акцизу, повідомив голова комітету Данило Гетманцев за підсумками засідання у понеділок.

"Сьогодні провели засідання комітету, під час якого розглядали законопроєкти №№7137, 7137-1, 7137-2. За результатами засідання ухвалено рішення затвердити новий доопрацьований законопроєкт на базі зазначених", - написав він у телеграм-каналі у понеділок.

Як зазначив Гетманцев, проєкт закону стосуватиметься підтримки громадян та бізнесу виключно на період воєнного стану.

За його словами, доопрацьований законопроєкт передбачатиме можливість фізичним особам та підприємствам з обігом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обігу обсягом 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто зі звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів.

Для фізичних осіб-підприємців першої та другої груп сплату єдиного податку депутати пропонують зробити добровільною.

Крім цього, доопрацьована версія пропонуватиме визначити особливості нарахування окремих податків та зборів в умовах воєнного стану, зокрема ЄСВ, плати за землю, екологічного податку, зменшення ПДВ до 7% та звільнення від акцизу на пальне, звільнення споживачів від відповідальності перед кредитодавцем за прострочення виконання зобов'язань за договором про споживчий кредит.

Законопроєкт також пропонуватиме обмежити місячну винагороду держслужбовців 10-ма розмірами мінімальної заробітної плати та звільнення від оподаткування ПДФО допомоги постраждалим від військової агресії РФ.

Текст документу поки що відсутній на сайті Верховної Ради.

Джерело: https://t.me/getmantsevdanil/2594