Події

14:34 14.03.2022

Кулеба: Німеччина займає стриману позицію щодо відключення нових банків РФ від SWIFT та відмови від російських енергоносіїв

1 хв читати
Кулеба: Німеччина займає стриману позицію щодо відключення нових банків РФ від SWIFT та відмови від російських енергоносіїв

Німеччина займає стриману позицію щодо відключення нових банків РФ від SWIFT та відмови від російських енергоносіїв, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Питання, в яких ми бачимо стриману позицію Німеччини, - це: по-перше, відключення нових російських банків, насамперед "Сбербанку", від системи платежів SWIFT, по-друге, це постачання енергоносіїв до Німеччини. Там є об'єктивна проблема, справді, з точки зору залежності Німеччини від російських енергоносіїв. Але і їй можна знайти вирішення за наявності політичної волі цим займатися", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у понеділок, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Міністр наголосив, що так само як Росія продовжує завдавати нових ударів по території України ракетами, "Градами", так само і ЄС, зокрема Німеччина, не мають зупинятися у питанні застосування санкцій проти Росії.

"Німеччина відіграла важливу роль у застосуванні перших пакетів санкцій ЄС і в тому, що було зупинено "Північний потік-2". Ми за це вдячні, і ми поважаємо цей внесок Німеччини у боротьбу з російським агресором. Але війна продовжується, і треба завдавати нових і нових болючих ударів по Росії. Так само як Росія продовжує завдавати нових ударів по території України ракетами, "Градами", так само і ЄС, зокрема Німеччина, не мають зупинятися", - зазначив Кулеба.

Теги: #війна #німеччина #позиція
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:57 14.03.2022
Профільний комітет ВР рекомендує знизити ПДВ до 7%, звільнити пальне від акцизу - Гетманцев

Профільний комітет ВР рекомендує знизити ПДВ до 7%, звільнити пальне від акцизу - Гетманцев

14:23 14.03.2022
Стартувала платформа #МояВійна для переконання міжнародних партнерів більше допомагати Україні - Мінкультури

Стартувала платформа #МояВійна для переконання міжнародних партнерів більше допомагати Україні - Мінкультури

14:06 14.03.2022
Депутати пропонують тимчасове звільнення від плати за землю та екологічного податку на територіях бойових дій

Депутати пропонують тимчасове звільнення від плати за землю та екологічного податку на територіях бойових дій

13:33 14.03.2022
Низка закладів позашкільної освіти відновлює навчальний процес - Міносвіти

Низка закладів позашкільної освіти відновлює навчальний процес - Міносвіти

13:28 14.03.2022
Глава МЗС Ізраїлю обіцяє, що його країна не стане маршрутом для обходу санкцій проти РФ

Глава МЗС Ізраїлю обіцяє, що його країна не стане маршрутом для обходу санкцій проти РФ

13:11 14.03.2022
Південний ГЗК через блокування Росією акваторії Чорного моря не може відправляти продукцію до Азії та Північної Африки, зосередився на європейських клієнтах

Південний ГЗК через блокування Росією акваторії Чорного моря не може відправляти продукцію до Азії та Північної Африки, зосередився на європейських клієнтах

13:02 14.03.2022
Прем'єри країн "Люблінського трикутника" вимагають від Росії негайного припинення війни

Прем'єри країн "Люблінського трикутника" вимагають від Росії негайного припинення війни

12:25 14.03.2022
Російські окупанти зазнають втрат на напрямку Мелітополь-Василівка - Запорізька ОВА

Російські окупанти зазнають втрат на напрямку Мелітополь-Василівка - Запорізька ОВА

12:04 14.03.2022
Кулеба дорікнув Німеччині за політику, яка сприяла нинішній владі РФ

Кулеба дорікнув Німеччині за політику, яка сприяла нинішній владі РФ

11:57 14.03.2022
НКЦПФР дозволила брати кредити під заставу ОВДП при воєнному стані

НКЦПФР дозволила брати кредити під заставу ОВДП при воєнному стані

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У ЄС наголошують на "ознаках" можливості використання РФ у війні з Україною хімічної або біозброї - Стано

Зеленський: Сьогодні всі українці – добровольці

На Сумщині російські військові обстріляли з артилерії будинки у смт Низи - голова ОВА

Україні потрібен чесний мир із гарантіями безпеки - Зеленський

Стартувала платформа #МояВійна для переконання міжнародних партнерів більше допомагати Україні - Мінкультури

ОСТАННЄ

Австралія та Нідерланди вирішили домагатися від Росії компенсації за аварію рейсу MH17

Питання літаків для України залишається невідкладним на порядку денному - глава МЗС

"Датагруп-Volia" підключила вже понад 200 бомбосховищ до інтернету і ТБ

У ЄС наголошують на "ознаках" можливості використання РФ у війні з Україною хімічної або біозброї - Стано

БЕБ закликає бізнесменів не завищувати ціни на послуги і товари для українців

Кулеба закликав низку великих компаній піти з ринку РФ

Уряд отримав вказівку зняти всі перешкоди для малого та середнього бізнесу - Зеленський

Зеленський: Сьогодні всі українці – добровольці

На Сумщині російські військові обстріляли з артилерії будинки у смт Низи - голова ОВА

Україні потрібен чесний мир із гарантіями безпеки - Зеленський

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА