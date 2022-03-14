Кулеба: Німеччина займає стриману позицію щодо відключення нових банків РФ від SWIFT та відмови від російських енергоносіїв
Німеччина займає стриману позицію щодо відключення нових банків РФ від SWIFT та відмови від російських енергоносіїв, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Питання, в яких ми бачимо стриману позицію Німеччини, - це: по-перше, відключення нових російських банків, насамперед "Сбербанку", від системи платежів SWIFT, по-друге, це постачання енергоносіїв до Німеччини. Там є об'єктивна проблема, справді, з точки зору залежності Німеччини від російських енергоносіїв. Але і їй можна знайти вирішення за наявності політичної волі цим займатися", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у понеділок, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".
Міністр наголосив, що так само як Росія продовжує завдавати нових ударів по території України ракетами, "Градами", так само і ЄС, зокрема Німеччина, не мають зупинятися у питанні застосування санкцій проти Росії.
"Німеччина відіграла важливу роль у застосуванні перших пакетів санкцій ЄС і в тому, що було зупинено "Північний потік-2". Ми за це вдячні, і ми поважаємо цей внесок Німеччини у боротьбу з російським агресором. Але війна продовжується, і треба завдавати нових і нових болючих ударів по Росії. Так само як Росія продовжує завдавати нових ударів по території України ракетами, "Градами", так само і ЄС, зокрема Німеччина, не мають зупинятися", - зазначив Кулеба.