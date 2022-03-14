Близько 400 сирійських найманців прибули до РФ з метою подальшої участі у війні з Україною – Генштаб ЗСУ

На території Сирії відкрито центри вербування найманців, де за останні дні завербовано понад тисячу людей, близько 400 уже прибули до РФ з метою подальшої участі у війні з Україною, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

За наявною інформацією, наразі поблизу українського кордону в Ростовській (Росія) та Гомельській (Білорусь) областях розгорнуто табори для їх розміщення та підготовки. Російські окупанти продовжують накопичувати резерви для ведення війни проти України.

Згідно з оперативною інформацією Генштабу станом на 12.00, російські окупаційні війська продовжують наступальну операцію проти України, однак основні завдання щодо розгрому угруповань ЗСУ, виходу на адміністративні межі Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України противник не виконав.

На Миколаївському та Криворізькому напрямках окупаційні війська зупинено.

Ворог продовжує застосовувати бомбардувальну авіацію, використовуючи боєприпаси великої потужності та невибіркової дії щодо мирного населення.

На Волинському напрямку ворог продовжує заходи щодо посилення охорони українсько-білоруського кордону, здійснює повітряну розвідку окремих ділянок місцевості вздовж кордону.

На Поліському напрямку російські окупаційні війська не полишають спроб подолати бар’єрний рубіж по річці Ірпінь і закріпитися в районі населених пунктів Буча та Ірпінь. Намагаються організувати ведення оборонних дій. Здійснюється підготовка диверсійно-розвідувальних груп для дій під виглядом військовослужбовців ЗС України.

На Сіверському напрямку ворог здійснює перегрупування з метою поновлення спроби наступу в напрямку Києва.

На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосереджує на відновленні втрат, отриманих унаслідок рішучої відсічі поблизу міста Харкова та контратаки ЗС України в районі міста Ізюм.

На Донецькому й Таврійському напрямках противник продовжує вести активні бойові дії. За рахунок чисельної переваги на окремих напрямках має частковий успіх.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається продовжити наступ у напрямку на Кривий Ріг. Закріпився на досягнутих рубежах, здійснює перегрупування військ та поповнення запасів. Не полишає спроб оточити Миколаїв.

Джерело: https://www.facebook.com/100069092624537/posts/272216235091462/