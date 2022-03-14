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13:51 14.03.2022

Revolut стає доступним для українців у ЄС - Мінцифри

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Британський фінтех-стартап Revolut із понеділка, 14 березня, стає доступним для українців у ЄС, повідомило Міністерство цифрової трансформації України у своєму телеграм-каналі.

"Компанія спростила багато вимог, необхідних для створення акаунту, а також відмовилася від низки комісій за обмін валюти та поповнення рахунку. І надала можливість отримати доступ до своїх грошей, зв'язавши програму з українським банківським рахунком. Друзі та родичі, які вже перебувають у Європі, також зможуть швидко та безпечно перерахувати гроші", - повідомило Мінцифри.

Відомство зазначило, що для відкриття рахунку електронних грошей у ЄС зазвичай потрібне підтвердження права на проживання у Європі. Компанія спростила цю вимогу, щоб якнайбільше українців могли створити обліковий запис для доступу до своїх коштів.

"У мобільному застосунку Revolut ви отримуєте віртуальну банківську картку, якою зручно користуватися будь-де у світі. Можна платити з картки в локальній валюті країни, де ви перебуваєте, або знімати потрібну готівку. Це дуже зручно через низькі проценти на конвертацію валюти. Також будуть доступні й інші функції: миттєві перекази грошей між картками, аналітика витрат, перекази грошей за кордон", - уточнили в Мінцифри.

Як повідомлялося, британський фінтех-стартап Revolut у лютому 2022 року став резидентом "Дія.City" та заявив про плани відкрити понад 100 технічних вакансій в Україні у 2022 році.

Джерело: https://t.me/mintsyfra/2756

Теги: #єс #іт #revolut
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