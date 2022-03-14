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11:17 14.03.2022

Нардепи пропонують поширити закон про правовий режим на тимчасово окупованій території України на території, захоплені РФ після 24 лютого

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Народні депутати пропонують поширити дію закону про правовий режим на тимчасово окупованій території України на території, захоплені Російською Федерацією внаслідок збройної агресії, розпочатої 24 лютого.

Відповідний законопроєкт №7157 "Про забезпечення прав і свобод громадян та правового режиму на тимчасово окупованій території України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України" зареєструвала у Верховній Раді група народних депутатів у неділю, повідомляє сайт парламенту.

Законопроєкт, зокрема, пропонує внести зміни до закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

Документ передбачає, що рішення про визнання територій тимчасово окупованих ухвалює Рада національної безпеки і оборони України, а вводить його у дію президент України.

Відповідно до законопроєкту, в умовах воєнного стану правовий режим тимчасово окупованої території визначається, змінюється та скасовується за рішенням РНБО і вводиться в дію указом президента.

Нардепи пропонують ввести до закону нову статтю, згідно з якою вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, місцеві та будь-які інші референдуми, проведені на тимчасово окупованій території, зокрема за сприяння або участі державних органів та органів місцевого самоврядування, утворених відповідно до Конституції та законів України, є недійсними та не мають правових наслідків.

Як повідомлялося, дія закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правового режиму на тимчасово окупованій території України" поширювалася лише на тимчасово окупований Росією Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей.

Теги: #окупація #законопроєкт
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