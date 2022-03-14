Нардепи пропонують поширити закон про правовий режим на тимчасово окупованій території України на території, захоплені РФ після 24 лютого

Народні депутати пропонують поширити дію закону про правовий режим на тимчасово окупованій території України на території, захоплені Російською Федерацією внаслідок збройної агресії, розпочатої 24 лютого.

Відповідний законопроєкт №7157 "Про забезпечення прав і свобод громадян та правового режиму на тимчасово окупованій території України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України" зареєструвала у Верховній Раді група народних депутатів у неділю, повідомляє сайт парламенту.

Законопроєкт, зокрема, пропонує внести зміни до закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

Документ передбачає, що рішення про визнання територій тимчасово окупованих ухвалює Рада національної безпеки і оборони України, а вводить його у дію президент України.

Відповідно до законопроєкту, в умовах воєнного стану правовий режим тимчасово окупованої території визначається, змінюється та скасовується за рішенням РНБО і вводиться в дію указом президента.

Нардепи пропонують ввести до закону нову статтю, згідно з якою вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, місцеві та будь-які інші референдуми, проведені на тимчасово окупованій території, зокрема за сприяння або участі державних органів та органів місцевого самоврядування, утворених відповідно до Конституції та законів України, є недійсними та не мають правових наслідків.

Як повідомлялося, дія закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правового режиму на тимчасово окупованій території України" поширювалася лише на тимчасово окупований Росією Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей.