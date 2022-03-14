Події

11:00 14.03.2022

Майже 300 білоруських фур застрягли в Україні - МЗС Білорусі

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На території України без можливості виїхати перебувають близько 280 білоруських вантажівок, повідомляє білоруське держагентство "БілТА" з посиланням на МЗС республіки.

"Крім того, в пунктах пропуску із суміжними їй державами ЄС – Угорщина, Румунія, Словаччина – продовжує також накопичуватися вантажний автотранспорт із водіями-громадянами Республіки Білорусь", – додає міністерство.

За словами прессекретаря відомства Анатолія Глаза, "практично в ручному режимі (…) наразі 143 екіпажам білоруських вантажівок було надано сприяння у поверненні на Батьківщину і автомобілем, і в пішому порядку".

Теги: #білорусь #фури #ситуація
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