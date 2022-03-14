Події

10:59 14.03.2022

ASUS планує припинити свою діяльність у Росії

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Компанія ASUS (Тайвань), що спеціалізується на комп'ютерній електроніці, планує залишити Росію.

Як повідомила Reuters міністр економіки Тайваню Ван Мей-Хуа, компанія розробить план "евакуації" своїх співробітників та бізнесу з РФ.

Раніше віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров написав у твіттері голові ASUS Джонні Ши, де закликав компанію припинити свою діяльність у Росії.

Джерело: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/taiwan-says-asus-will-evacuate-russia-after-ukraine-urges-exit-2022-03-14/

Теги: #росія #asus
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