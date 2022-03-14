Події

10:39 14.03.2022

Арестович про влучання снаряда в будинок на Оболоні: Про свідомий обстріл Києва поки що не йдеться

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Арестович про влучання снаряда в будинок на Оболоні: Про свідомий обстріл Києва поки що не йдеться

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що влучання артилерійського снаряда в дев'ятиповерховий житловий будинок в Оболонському районі Києва було випадковістю.

"Я гадаю, це або ексцеси виконавця, або просто шалений снаряд. Тому що бачити в цьому систему я поки що не бачу підстав: що це свідомий обстріл Києва чи щось таке. Тим більше, що це одиночні снаряди. Або шалений російський артилерист вирішив помститися, або це просто неправильно навели, коли намагалися обстріляти наші війська", - заявив Арестович в ефірі телемарафону у понеділок.

Як повідомлялося, внаслідок влучання артилерійського снаряда в багатоповерховий будинок в Оболонському районі Києва в понеділок вранці сталася часткова руйнація будівлі та займання квартир на 3-4 поверхах. Пожежу було ліквідовано о 07:58. Станом на 07:40 виявлено тіло одного загиблого, трьох осіб госпіталізовано, дев'ятьом особам надано допомогу на місці.

Теги: #київ #обстріл #арестович
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