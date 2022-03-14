У Києві окупанти обстріляли завод "Антонова" – влада

У Києві російські окупанти обстріляли завод "Антонова" та багатоповерховий будинок, повідомила Київська міська державна адміністрація в Telegram-каналі.

У повідомленні зазначається, що за попередніми даними загинуло двоє людей і 7 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

З місця вибуху у житловому будинку евакуйовано близько 70 людей.

Раніше повідомлялося, що в результаті влучення артилерійського снаряда до багатоповерхового будинку в Оболонському районі Києва в понеділок вранці сталося часткове руйнування будівлі та загоряння квартир на 3-4 поверхах. Відомо про двох загиблих та трьох постраждалих, пошуки тривають.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/2557