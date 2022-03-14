Події

07:49 14.03.2022

ЮУАЕС працює в штатному режимі – пресслужба станції

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ЮУАЕС працює в штатному режимі – пресслужба станції

Южно-Українська АЕС у Первомайську (Миколаївська обл.) функціонує у штатному режимі, радіаційний фон у нормі, повідомила пресслужба станції.

"Станом на 14 березня 2022 року енергоблоки Южно-Української АЕС працюють у штатному режимі. Зауважень до роботи обладнання та персоналу, що його експлуатує, немає", - йдеться в ранковому зведенні, оприлюдненому в понеділок уранці.

Наголошується, що радіаційний фон на промисловому майданчику знаходиться на рівні природних фонових значень, заміряних до пуску АЕС.

"Станом на 14 березня він становить 0,12 мкЗв/год. Викиди та скидання радіоактивних речовин у довкілля не перевищують встановлені допустимі значення", – уточнили на ЮУАЕС.

Теги: #ситуація #юуаес
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