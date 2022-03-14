Події

07:36 14.03.2022

Війна в Україні забрала життя щонайменше 596 цивільних, ще 1067 поранені – ООН

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Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України, до 24:00 12 березня 2022 року склали 1663 цивільних (у зведенні на добу раніше – 1581), зокрема 596 загиблих (579), повідомляє управління Верховного комісара ООН із прав людини.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, і особливо в останні дні, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження", – наголошується в документі.

Згідно з ним, це стосується, наприклад, Волновахи, Маріуполя, Ізюму, де, за повідомленнями, мали місце сотні випадків загибелі або поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики.

"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема, обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 124 чоловіки, 85 жінок, 10 хлопчиків та 6 дівчаток, тоді як стать 27 дітей та 344 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 1067 поранених 14 дівчаток та 4 хлопчики, а також 39 дітей, стать яких поки не вдалося встановити.

Порівняно з попереднім днем, за даними ООН, загинула одна дитина та троє поранено.

УВКПЛ ООН зазначає, що в Донецькій та Луганській областях на опівночі 13 березня було зафіксовано 111 (105) загиблих та 431 (385) поранених на території, контрольованій урядом, та 26 (25) загиблих та 127 (117) поранених на території, контрольованій самопроголошеними "республіками".

В інших регіонах України під контролем уряду (Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 459 (449) загиблих та 509 (500) поранених.

У зведенні також йдеться, що, за даними уповноваженого президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, станом на 9.00 13 березня на території, контрольованій урядом, загинуло 85 (79) і було поранено понад 100 дітей.

УВКПЛ ООН також зазначає повідомлення Національної поліції Харківської області, згідно з яким станом на 18.00 12 березня в області загинуло 205 цивільних (201).

Збільшення цифр у зазначеному зведенні проти з цифр у попередньому зведенні не слід порівнювати з лише новими випадками, що мали місце 12 березня, оскільки протягом дня УВКПЛ ООН також верифікувало кілька випадків, що мали місце у попередні дні, уточнюється в документі.

Теги: #оон #жертви #війна
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