Четверо людей постраждали та сім будівель знищено в результаті нічного ракетного удару по смт Ставище на Житомирщині – ДСНС

Четверо людей постраждали та 7 будівель знищено в результаті нічного ракетного удару по смт Ставищі (Житомирська обл.), повідомили у ДСНС.

"14 березня о 02:40 у смт Ставище Житомирського району внаслідок ракетного удару по адміністративним будівлям, постраждало 4 особи та попередньо знищено 7 будівель, проводяться пошуки.", – йдеться у повідомленні на сторінці відомства у Facebook у понеділок уранці.

Від ДСНС залучено 12 осіб та 2 од. техніки.

Джерело: https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA