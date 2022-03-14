Події

07:15 14.03.2022

Четверо людей постраждали та сім будівель знищено в результаті нічного ракетного удару по смт Ставище на Житомирщині – ДСНС

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Четверо людей постраждали та сім будівель знищено в результаті нічного ракетного удару по смт Ставище на Житомирщині – ДСНС

Четверо людей постраждали та 7 будівель знищено в результаті нічного ракетного удару по смт Ставищі (Житомирська обл.), повідомили у ДСНС.

"14 березня о 02:40 у смт Ставище Житомирського району внаслідок ракетного удару по адміністративним будівлям, постраждало 4 особи та попередньо знищено 7 будівель, проводяться пошуки.", – йдеться у повідомленні на сторінці відомства у Facebook у понеділок уранці.

Від ДСНС залучено 12 осіб та 2 од. техніки.

Джерело: https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA

Теги: #постраждалі #обстріл #житомирська
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