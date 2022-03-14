Події

07:12 14.03.2022

ЗСУ завдано ударів по тиловій інфраструктурі супротивника, останній сильно деморалізований. Російських відмовників утримують у військовому таборі Білгородської військової комендатури – Генштаб ЗСУ

2 хв читати

ЗСУ завдано ударів по тиловій інфраструктурі супротивника. Ворог деморалізований та відмовляється виконувати накази командування, відмовники утримуються у військовому таборі Білгородської військової комендатури, де з ними проводяться заходи досудового дізнання, повідомили у Генеральному Штабі ЗС України.

"Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов військовослужбовців ЗС РФ виконувати накази командування. За наявною інформацією, на території РФ в місті Бєлгород розміщено військовий табір Бєлгородської військової комендатури. У таборі утримуються російські військовослужбовці, які після лікування виписані зі шпиталів та чекають відправки у підрозділи. Також у зазначеному таборі перебувають військовослужбовці ЗС РФ, що відмовляються від участі у бойових діях, з ними проводяться заходи досудового дізнання", - йдеться у зведенні Генштабу станом на 6.00 понеділка у Facebook.

Українські військові зазначають, що ЗСУ завдано нищівних ударів по тиловій інфраструктурі (польових баз і складів) з метою порушення системи логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих окупантами територіях України. Також наголошується, що за минулу добу угрупуванням Повітряних Сил Збройних сил України було уражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотні літальні апарати (інформація щодо типу уточнюється).

Окупаційні війська значних успіхів у веденні наступальної операції з усіх напрямків висування не мали. Основні зусилля окупантів були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах.

Знову фіксуються непоодинокі випадки використання ворогом цивільної інфраструктури, зокрема і релігійних об'єктів для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.

"Щодо готовності збройних сил Республіки Білорусь до ведення війни з Україні. За заявою одного з високопосадовців сил спеціальних операцій Республіки Білорусь, спецпризначенці збройних сил РБ брати участі у війні з Україною не будуть", – поінформували в Генштабі.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Теги: #війна #росія #зведення
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:36 14.03.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 596 цивільних, ще 1067 поранені – ООН

Війна в Україні забрала життя щонайменше 596 цивільних, ще 1067 поранені – ООН

06:32 14.03.2022
Заступник держсекретаря США: Є ознаки готовності Росії до предметних переговорів з Україною

Заступник держсекретаря США: Є ознаки готовності Росії до предметних переговорів з Україною

06:27 14.03.2022
Австралія вводить санкції щодо 33 російських бізнесменів та членів їхніх сімей - МЗС країни

Австралія вводить санкції щодо 33 російських бізнесменів та членів їхніх сімей - МЗС країни

00:36 14.03.2022
Зеленський: Убивство російськими військовими американського журналіста в Ірпені свідоме, вони знали, що роблять

Зеленський: Убивство російськими військовими американського журналіста в Ірпені свідоме, вони знали, що роблять

00:33 14.03.2022
Наша мета у переговорах із Росією – отримати результат – для нас, для миру, для безпеки – Зеленський

Наша мета у переговорах із Росією – отримати результат – для нас, для миру, для безпеки – Зеленський

00:25 14.03.2022
Російські військові масово відмовляються від "відряджень в Україну" для участі у війні – Генштаб на 24:00

Російські військові масово відмовляються від "відряджень в Україну" для участі у війні – Генштаб на 24:00

23:28 13.03.2022
На Запоріжжі знищено всю техніку росіян, яку вони накопичували біля Мелітополя, а також штаб – А.Геращенко

На Запоріжжі знищено всю техніку росіян, яку вони накопичували біля Мелітополя, а також штаб – А.Геращенко

22:53 13.03.2022
ЄС у рамках санкцій проти РФ обговорює заходи проти Абрамовича та ще 14 осіб - ЗМІ

ЄС у рамках санкцій проти РФ обговорює заходи проти Абрамовича та ще 14 осіб - ЗМІ

22:45 13.03.2022
Міждержавне усиновлення в умовах воєнного стану неможливе - Мінсоцполітики

Міждержавне усиновлення в умовах воєнного стану неможливе - Мінсоцполітики

21:54 13.03.2022
Російська ППО збила свій безпілотник, заявивши про нібито знищення українського "Байрактару" – Залужний

Російська ППО збила свій безпілотник, заявивши про нібито знищення українського "Байрактару" – Залужний

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу в Чернігові зафіксовано вісім пожеж через обстріли та бомбардування, в області 226 населених пунктів без світла – голова ОВА

У результаті ворожих обстрілів на Харківському автогенному заводі сталася пожежа - ДСНС

У Києві окупанти обстріляли завод "Антонова" – влада

Двоє людей загинули, троє госпіталізовані після влучення снаряда в будинок на Оболоні, пошуки тривають – А.Геращенко

Артилерійський снаряд влучив у багатоповерхівку в Оболонському районі Києва, сталася часткова руйнація будівлі

ОСТАННЄ

НБУ повернув вимогу про надання підтвердження при вивезенні закордон валюти на суму понад EUR10 тис.

Троє мирних громадян загинули в результаті авіаудару по Охтирці - мер

За добу в Чернігові зафіксовано вісім пожеж через обстріли та бомбардування, в області 226 населених пунктів без світла – голова ОВА

У результаті ворожих обстрілів на Харківському автогенному заводі сталася пожежа - ДСНС

У Києві окупанти обстріляли завод "Антонова" – влада

У КИЄВІ ОКУПАНТИ ОБСТРІЛЯЛИ ЗАВОД "АНТОНОВА" – ВЛАДА

Російська армія всю ніч обстрілювала населені пункти Харківської області, є загиблі та поранені – поліція

Двоє людей загинули, троє госпіталізовані після влучення снаряда в будинок на Оболоні, пошуки тривають – А.Геращенко

Артилерійський снаряд влучив у багатоповерхівку в Оболонському районі Києва, сталася часткова руйнація будівлі

ЮУАЕС працює в штатному режимі – пресслужба станції

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА