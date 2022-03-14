ЗСУ завдано ударів по тиловій інфраструктурі супротивника, останній сильно деморалізований. Російських відмовників утримують у військовому таборі Білгородської військової комендатури – Генштаб ЗСУ

ЗСУ завдано ударів по тиловій інфраструктурі супротивника. Ворог деморалізований та відмовляється виконувати накази командування, відмовники утримуються у військовому таборі Білгородської військової комендатури, де з ними проводяться заходи досудового дізнання, повідомили у Генеральному Штабі ЗС України.

"Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов військовослужбовців ЗС РФ виконувати накази командування. За наявною інформацією, на території РФ в місті Бєлгород розміщено військовий табір Бєлгородської військової комендатури. У таборі утримуються російські військовослужбовці, які після лікування виписані зі шпиталів та чекають відправки у підрозділи. Також у зазначеному таборі перебувають військовослужбовці ЗС РФ, що відмовляються від участі у бойових діях, з ними проводяться заходи досудового дізнання", - йдеться у зведенні Генштабу станом на 6.00 понеділка у Facebook.

Українські військові зазначають, що ЗСУ завдано нищівних ударів по тиловій інфраструктурі (польових баз і складів) з метою порушення системи логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих окупантами територіях України. Також наголошується, що за минулу добу угрупуванням Повітряних Сил Збройних сил України було уражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотні літальні апарати (інформація щодо типу уточнюється).

Окупаційні війська значних успіхів у веденні наступальної операції з усіх напрямків висування не мали. Основні зусилля окупантів були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах.

Знову фіксуються непоодинокі випадки використання ворогом цивільної інфраструктури, зокрема і релігійних об'єктів для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.

"Щодо готовності збройних сил Республіки Білорусь до ведення війни з Україні. За заявою одного з високопосадовців сил спеціальних операцій Республіки Білорусь, спецпризначенці збройних сил РБ брати участі у війні з Україною не будуть", – поінформували в Генштабі.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua