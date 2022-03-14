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07:06 14.03.2022

Евакуація автобусами до залізничної станції Новозолотарівка в Луганській області планується 14 березня о 14.00 – голова ОВА

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У понеділок, 14 березня, планується здійснити евакуацію автобусами до залізничної станції Новозолотарівка мешканців Луганської області за фактичного режиму тиші, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"14 березня 2022 року, планується евакуація автобусами до залізничної станції Новозолотарівка (поїзд орієнтовно о 14:00)", - написав він на своїй сторінці у Facebook у неділю ввечері.

Гайдай уточнив місця збору для організованого виїзду на станцію:

Лисичанськ: 11.00 – центр міста, вул. ім. В.Сосюри, 324, ДСНС; 10.00 – м-н ГТВ, від пам'ятника "Літак".

Сєвєродонецьк: 10.00 – МПК Будівельників

Рубіжне: до Рубіжанської міської ради буде подано: 10:00 – три автобуси. Насамперед здійснюють посадку особи, які записувалися раніше. Потім без попереднього запису; 12:00 – ще кілька автобусів (кількість автобусів та час уточнюється) у рамках режиму припинення вогню. Без запису.

Гірське: 12.00 – Будинок культури Україна. Гагаріна 13а, Семенова Тетяна 0999785622

Золоте: 12.00 – ВЦА Золоте. Кв. Сонячний 8а. Галканова Олена 0508158203

Також здійснюватиметься підвезення людей з:

1. Світличне – Нижнє – Тошківка – Гірське.

2. Н.Тошківка – Грачево – Горіхове – Золоте.

3.Новоайдар-Сєвєродонецьк

"Насамперед жінки, діти та люди похилого віку! Евакуація починається за фактичного режиму тиші", – наголосив глава ОВА.

Джерело: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000695401534

Теги: #евакуація #луганська
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