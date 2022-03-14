Події

06:27 14.03.2022

Австралія вводить санкції щодо 33 російських бізнесменів та членів їхніх сімей - МЗС країни

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Уряд Австралії оголосив про запровадження нових санкцій щодо 33 фізосіб із Росії.

"Уряд Австралії сьогодні оголошує про нові санкції щодо 33 російських олігархів, відомих бізнесменів та найближчих членів їхніх сімей", - йдеться у заяві глави МЗС Австралії Маріс Пейн, опублікованій на сайті зовнішньополітичного відомства.

Зазначається, що серед тих, кого стосуватимуться санкції, власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович, голова правління ПАТ "Газпром" Олексій Міллер, голова ради директорів Банку "Росія" Дмитро Лебедєв, голова правління "Ростеху" Сергій Чемезов, голова ПАТ "Транснафти" Микола Токарєв, голова Зовнішекономбанку (ВЕБ.РФ) Ігор Шувалов і генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв.

"Ми продовжуватимемо тісно координувати свої дії з нашими партнерами, щоб змусити Росію дорого заплатити за свої дії", - йдеться у заяві.

Теги: #мзс #росія #санкції #австралія
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