Наша мета у переговорах із Росією – отримати результат – для нас, для миру, для безпеки – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мета переговорів із Росією – отримати необхідний результат – "для нас, для миру та безпеки".

"Зрозуміло, що це важка історія. Важкий шлях. Але шлях потрібний. І наша мета – щоб у цій боротьбі, у цій складній переговорній роботі Україна отримала необхідний результат. Необхідний для нас, для миру та безпеки", - сказав він у відеозверненні в ніч із неділі на понеділок.

За його словами, "щодня у відеоформаті розмовляють представники делегацій наших країн. Наша делегація має завдання чітке – зробити все, щоб відбулася зустріч президентів. Зустріч, на яку, я впевнений, чекають люди".

Мета переговорів також, за його словами, "щоб ми мали гарантії – нормальні, дієві. Не як за "Будапештом" і не як у нашому небі. А такі, щоб українці могли сказати: ось це працює, ось це гарантії".

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/818