Події

00:33 14.03.2022

Наша мета у переговорах із Росією – отримати результат – для нас, для миру, для безпеки – Зеленський

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мета переговорів із Росією – отримати необхідний результат – "для нас, для миру та безпеки".

"Зрозуміло, що це важка історія. Важкий шлях. Але шлях потрібний. І наша мета – щоб у цій боротьбі, у цій складній переговорній роботі Україна отримала необхідний результат. Необхідний для нас, для миру та безпеки", - сказав він у відеозверненні в ніч із неділі на понеділок.

За його словами, "щодня у відеоформаті розмовляють представники делегацій наших країн. Наша делегація має завдання чітке – зробити все, щоб відбулася зустріч президентів. Зустріч, на яку, я впевнений, чекають люди".

Мета переговорів також, за його словами, "щоб ми мали гарантії – нормальні, дієві. Не як за "Будапештом" і не як у нашому небі. А такі, щоб українці могли сказати: ось це працює, ось це гарантії".

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/818

Теги: #війна #росія #переговори
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:36 14.03.2022
Зеленський: Убивство російськими військовими американського журналіста в Ірпені свідоме, вони знали, що роблять

Зеленський: Убивство російськими військовими американського журналіста в Ірпені свідоме, вони знали, що роблять

00:25 14.03.2022
Російські військові масово відмовляються від "відряджень в Україну" для участі у війні – Генштаб на 24:00

Російські військові масово відмовляються від "відряджень в Україну" для участі у війні – Генштаб на 24:00

23:28 13.03.2022
На Запоріжжі знищено всю техніку росіян, яку вони накопичували біля Мелітополя, а також штаб – А.Геращенко

На Запоріжжі знищено всю техніку росіян, яку вони накопичували біля Мелітополя, а також штаб – А.Геращенко

22:53 13.03.2022
ЄС у рамках санкцій проти РФ обговорює заходи проти Абрамовича та ще 14 осіб - ЗМІ

ЄС у рамках санкцій проти РФ обговорює заходи проти Абрамовича та ще 14 осіб - ЗМІ

22:45 13.03.2022
Міждержавне усиновлення в умовах воєнного стану неможливе - Мінсоцполітики

Міждержавне усиновлення в умовах воєнного стану неможливе - Мінсоцполітики

21:54 13.03.2022
Російська ППО збила свій безпілотник, заявивши про нібито знищення українського "Байрактару" – Залужний

Російська ППО збила свій безпілотник, заявивши про нібито знищення українського "Байрактару" – Залужний

21:43 13.03.2022
14 березня відбудеться переговорна сесія з делегацією РФ для підбиття попередніх підсумків - Подоляк

14 березня відбудеться переговорна сесія з делегацією РФ для підбиття попередніх підсумків - Подоляк

21:23 13.03.2022
Зеленський обговорив із Мішелем посилення санкційного тиску на РФ та переговорний процес щодо членства України в ЄС

Зеленський обговорив із Мішелем посилення санкційного тиску на РФ та переговорний процес щодо членства України в ЄС

21:10 13.03.2022
Постпреди країн ЄС продовжать у понеділок узгодження пропозицій щодо санкцій проти РФ, повідомило французьке постпредство

Постпреди країн ЄС продовжать у понеділок узгодження пропозицій щодо санкцій проти РФ, повідомило французьке постпредство

20:46 13.03.2022
Порошенко: Після обстрілу Яворівського центру союзникам настав час відкривати другий фронт

Порошенко: Після обстрілу Яворівського центру союзникам настав час відкривати другий фронт

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

14 березня відбудеться переговорна сесія з делегацією РФ для підбиття попередніх підсумків - Подоляк

Гумкараван для Маріуполя продовжує рух, прибуття очікується в понеділок уранці – міськрада

Зеленський закликав Microsoft, Oracle та SAP перестати підтримувати свої продукти в РФ

Загрози Києву немає, всі сили армії РФ під містом розбиті - Арестович

Авдіївський КХЗ "Метінвесту" зазнав масованого обстрілу, зупинилася ТЕЦ, яка подає тепло до міста

ОСТАННЄ

Спроби доставити гуманітарний вантаж до Маріуполя триватимуть – Зеленський

Зеленський європейським лідерам: Якщо ви не закриєте наше небо, питання часу, коли ракети впадуть на ваші будинки

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: УБИВСТВО РОСІЙСЬКИМИ ВІЙСЬКОВИМИ АМЕРИКАНСЬКОГО ЖУРНАЛІСТА В ІРПЕНІ СВІДОМЕ, ВОНИ ЗНАЛИ, ЩО РОБЛЯТЬ

НАША МЕТА У ПЕРЕГОВОРАХ ІЗ РОСІЄЮ - ОТРИМАТИ РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ НАС, ДЛЯ МИРУ, БЕЗПЕКИ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИМ ЛІДЕРАМ: ЯКЩО ВИ НЕ ЗАКРИЄТЕ НАШЕ НЕБО, ПИТАННЯ ЧАСУ, КОЛИ РАКЕТИ ВПАДУТЬ НА ВАШІ БУДИНКИ

Нацбанк повернув вимогу підтверджувальних документів на вивезення понад EUR10 тис.

"Нафтогаз" збільшив постачання газу на 16% за рахунок ТЕС

З Київської області у неділю вдалося евакуювати майже три тисячі громадян – голова ОВА

Верещук: Російських військовополонених обмінюватимуть, або вони нестимуть покарання в Україні

Володарем головного призу премії BAFTA став фільм "У руках пса"

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА