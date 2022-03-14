Події

00:31 14.03.2022

Зеленський європейським лідерам: Якщо ви не закриєте наше небо, питання часу, коли ракети впадуть на ваші будинки

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Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до європейських лідерів, заявив, що якщо вони не закриють небо над Україною, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть на будинки громадян європейських країн і громадян країн НАТО.

"Минулого року я чітко попереджав лідерів НАТО – якщо не буде жорстких превентивних санкцій проти РФ, вона піде війною. Ми мали рацію. Я говорив упродовж тривалого часу: "Північний потік" – це зброя, яка вдарить по всій Європі. Тепер це очевидно. І зараз я повторюю знову: якщо ви не закриєте наше небо, це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію. На територію НАТО, на будинки громадян країн НАТО", - заявив Зеленський у відеозверненні в неділю вночі.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/818

Теги: #небо #європа #позиція #закрите
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