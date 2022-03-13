Події

23:26 13.03.2022

З Київської області у неділю вдалося евакуювати майже три тисячі громадян – голова ОВА

1 хв читати

З Київської області у неділю вдалося евакуювати майже три тисячі мирних громадян, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"П'ятий день евакуації наших людей із небезпечних територій… Наразі це питання безпеки, і воно – номер один. Вдалося сьогодні вивезти майже три тисячі жителів Великої Димерки, Гоголева та Плоского… Нам вдалося вивезти понад 600 людей із Бородянки, вони вже під'їжджають до Житомира. Серед них – пацієнти психоневрологічного інтернату… Чекаємо також на автобуси з села Перемоги Броварського району", – сказав він у своєму відеозверненні в неділю вночі.

Натомість, за його словами, російські окупанти не дали здійснити евакуацію мирних громадян із села Світильні Броварського району Київської області.

Загалом Кулеба заявив, що станом на сьогодні вдалося евакуювати 30 тисяч жителів Київської області.

Джерело: https://youtu.be/7Mo92syG8Ew

Теги: #евакуація #київська
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:32 13.03.2022
Із 14 запланованих на неділю гуманітарних коридорів спрацювали лише 9 - Верещук

Із 14 запланованих на неділю гуманітарних коридорів спрацювали лише 9 - Верещук

21:21 13.03.2022
Понад 600 людей з Бородянки та Кичеєвого евакуйовано до Житомирської області – голови Київської ОДА

Понад 600 людей з Бородянки та Кичеєвого евакуйовано до Житомирської області – голови Київської ОДА

18:33 13.03.2022
У Луганській області евакуювали 1600 людей - голова Луганської ОВА

У Луганській області евакуювали 1600 людей - голова Луганської ОВА

11:29 13.03.2022
Верещук закликає громадян з метою безпеки евакуюватися тільки відкритими гуманітарними коридорами

Верещук закликає громадян з метою безпеки евакуюватися тільки відкритими гуманітарними коридорами

10:51 13.03.2022
Денісова назвала маршрути гумкоридорів у неділю

Денісова назвала маршрути гумкоридорів у неділю

22:35 12.03.2022
Із 14 коридорів у суботу спрацювали 9, евакуювали близько 13 тис. українців – Верещук

Із 14 коридорів у суботу спрацювали 9, евакуювали близько 13 тис. українців – Верещук

22:22 12.03.2022
У суботу евакуйовано понад 10 тис. осіб із Сумської області – голова ОДА

У суботу евакуйовано понад 10 тис. осіб із Сумської області – голова ОДА

21:55 12.03.2022
У суботу було евакуйовано понад 4 тис. осіб із Київської області – голова Київської ОДА

У суботу було евакуйовано понад 4 тис. осіб із Київської області – голова Київської ОДА

17:41 12.03.2022
На Київщині в суботу евакуювали близько 2 тисяч громадян – ДСНС

На Київщині в суботу евакуювали близько 2 тисяч громадян – ДСНС

15:27 12.03.2022
Пожежу на нафтобазі у Василькові ліквідовано - ДСНС

Пожежу на нафтобазі у Василькові ліквідовано - ДСНС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

14 березня відбудеться переговорна сесія з делегацією РФ для підбиття попередніх підсумків - Подоляк

Гумкараван для Маріуполя продовжує рух, прибуття очікується в понеділок уранці – міськрада

Зеленський закликав Microsoft, Oracle та SAP перестати підтримувати свої продукти в РФ

Загрози Києву немає, всі сили армії РФ під містом розбиті - Арестович

Авдіївський КХЗ "Метінвесту" зазнав масованого обстрілу, зупинилася ТЕЦ, яка подає тепло до міста

ОСТАННЄ

Спроби доставити гуманітарний вантаж до Маріуполя триватимуть – Зеленський

Зеленський: Убивство російськими військовими американського журналіста в Ірпені свідоме, вони знали, що роблять

Наша мета у переговорах із Росією – отримати результат – для нас, для миру, для безпеки – Зеленський

Зеленський європейським лідерам: Якщо ви не закриєте наше небо, питання часу, коли ракети впадуть на ваші будинки

Російські військові масово відмовляються від "відряджень в Україну" для участі у війні – Генштаб на 24:00

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: УБИВСТВО РОСІЙСЬКИМИ ВІЙСЬКОВИМИ АМЕРИКАНСЬКОГО ЖУРНАЛІСТА В ІРПЕНІ СВІДОМЕ, ВОНИ ЗНАЛИ, ЩО РОБЛЯТЬ

НАША МЕТА У ПЕРЕГОВОРАХ ІЗ РОСІЄЮ - ОТРИМАТИ РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ НАС, ДЛЯ МИРУ, БЕЗПЕКИ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИМ ЛІДЕРАМ: ЯКЩО ВИ НЕ ЗАКРИЄТЕ НАШЕ НЕБО, ПИТАННЯ ЧАСУ, КОЛИ РАКЕТИ ВПАДУТЬ НА ВАШІ БУДИНКИ

Нацбанк повернув вимогу підтверджувальних документів на вивезення понад EUR10 тис.

"Нафтогаз" збільшив постачання газу на 16% за рахунок ТЕС

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА