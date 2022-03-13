З Київської області у неділю вдалося евакуювати майже три тисячі громадян – голова ОВА

З Київської області у неділю вдалося евакуювати майже три тисячі мирних громадян, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"П'ятий день евакуації наших людей із небезпечних територій… Наразі це питання безпеки, і воно – номер один. Вдалося сьогодні вивезти майже три тисячі жителів Великої Димерки, Гоголева та Плоского… Нам вдалося вивезти понад 600 людей із Бородянки, вони вже під'їжджають до Житомира. Серед них – пацієнти психоневрологічного інтернату… Чекаємо також на автобуси з села Перемоги Броварського району", – сказав він у своєму відеозверненні в неділю вночі.

Натомість, за його словами, російські окупанти не дали здійснити евакуацію мирних громадян із села Світильні Броварського району Київської області.

Загалом Кулеба заявив, що станом на сьогодні вдалося евакуювати 30 тисяч жителів Київської області.

Джерело: https://youtu.be/7Mo92syG8Ew