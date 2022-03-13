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22:45 13.03.2022

Міждержавне усиновлення в умовах воєнного стану неможливе - Мінсоцполітики

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Міністерство соціальної політики заявляє, що міждержавне усиновлення в поточних умовах неможливе, а поширення такої недостовірної інформації містить ознаки шахрайства та порушення прав дітей.

"Останнім часом засоби масової інформації та соціальні мережі наповнені повідомленнями щодо готовності іноземців усиновити дитину з України та закликами, що українські діти потребують бути усиновленими за кордоном. Міністерство соціальної політики зазначає, що міждержавне усиновлення в поточних умовах неможливе, а поширення такої недостовірної інформації містить ознаки шахрайства та порушення прав дітей", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

У відомстві зазначають, що через ризики для життя та здоров'я дітей внаслідок війни Росії проти України здійснюється евакуація дітей та сімей із дітьми до безпечних зон у межах України, а також за межі України - в інші держави, зокрема держави-члени Європейського Союзу.

"Політика Управління Верховного комісара ООН у справах біженців щодо усиновлення полягає в тому, що діти, евакуйовані до інших держав внаслідок надзвичайної ситуації, зокрема діти, яким на території інших держав надано статус біженця, не можуть бути усиновлені, оскільки більшість із них не є сиротами, або немає офіційних достовірних підтверджень цьому", - наголошують у міністерстві.

У Мінсоцполітики стверджують, що таким дітям потрібен відповідний тимчасовий догляд для можливого возз'єднання з сім'ями надалі, а не усиновлення.

Крім того, усиновлення не має здійснюватися, якщо: є сподівання на успішний розшук та возз'єднання сім'ї у найкращих інтересах дитини; ще не пройшов розумний період (зазвичай принаймні два роки), протягом якого були зроблені всі можливі кроки для розшуку батьків або інших членів сім'ї.

"Згідно із законодавством України, для усиновлення дитини-громадянина України іноземцями або громадянами України, які проживають за її межами, потрібна згода Національної соціальної сервісної служби. Саме вона займається питаннями міждержавного усиновлення", - йдеться у повідомленні.

На сьогодні Нацсоцслужба не розглядає справи та не видає згоди/дозволи на усиновлення дітей іноземцями та громадянами України, які проживають за її межами.

"Через активні бойові дії неможливо забезпечити якісну перевірку документів іноземних громадян, які виявили бажання усиновити дитину, забезпечити контакт кандидата в усиновлювачі та дитину, з'ясувати думку дитини щодо усиновлення саме цим кандидатом, отримати висновки та згоди зацікавлених сторін. Без такої перевірки та попередньої роботи існують великі ризики, що дитина може потрапити до шахраїв, осіб, які не будуть забезпечувати її права та найкращі інтереси, чи торговців людьми", - зазначають у міністерстві.

У Мінсоцполітики наголошують, що коли ситуація дасть змогу відновити якісну перевірку документів іноземців - кандидатів в усиновлювачі та проводити попередню роботу, необхідну у процесі міждержавного усиновлення, уряд України невідкладно поінформує громадськість та компетентні органи іноземних держав про умови та особливості відновлення міждержавного усиновлення.

Теги: #війна #усиновлення
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