Американське видання Time повідомило, що загиблий в Україні журналіст Брент Рено працював над їхнім проєктом

Американське видання Time повідомило, що вбитий російськими військами в Ірпені (Київська область) журналіст Брент Рено останні кілька тижнів працював в Україні над їхнім проектом про біженців.

"Ми спустошені втратою Брента Рено. Будучи відзначеним нагородами режисером і журналістом, Брент брався висвітлювати найскладніші історії в усьому світі, часто разом зі своїм братом Крейгом Рено. В останні тижні Брент був у регіоні, працюючи над проектом TIME Studios, присвяченим глобальній кризі біженців. Наші серця з усіма близькими Брента", - йдеться у заяві Time про смерть журналіста.

Також у виданні наголосили, що "вкрай важливо, щоб журналісти могли безпечно висвітлювати продовження вторгнення та гуманітарну кризу в Україні".

Раніше начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що в Ірпені російські війська вбили кореспондента New York Times Брента Рено, ще одного журналіста поранено.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова відреагувала на вбивство журналіста російськими окупантами, заявивши, що настав час, коли міжнародні партнери мають взяти на себе відповідальність та допомогти Україні.

У редакції New York Times повідомили, що Брент Рено справді загинув у результаті обстрілу російськими окупантами в Ірпені (Київська область).

Водночас, у виданні уточнили, що останнім часом загиблий журналіст не співпрацював із редакцією, а виявлений при ньому бейдж NYT був виданий "багато років тому".

Джерело: https://time.com/6157144/brent-renaud/?fbclid=IwAR27QlWUx6plJ4eF6CYHAqUaW0aikPIBHoD30hiT-5jlFCizr33lJi_cQdU