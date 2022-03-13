14 березня відбудеться переговорна сесія з делегацією РФ для підбиття попередніх підсумків - Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що переговори з РФ продовжуються нон-стоп у форматі відеоконференцій, завтра, 14 березня, відбудеться переговорна сесія для підбиття попередніх підсумків.

"Ще раз. Переговори продовжуються нон-стоп у форматі відеоконференцій. Постійно працюють робочі групи. Великий обсяг питань потребує постійної уваги. У понеділок, 14 березня, відбудеться переговорна сесія для підбиття попередніх підсумків", - написав Подоляк у Twitter у неділю.

Джерело: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1503092145837817860