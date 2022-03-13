Події

21:43 13.03.2022

14 березня відбудеться переговорна сесія з делегацією РФ для підбиття попередніх підсумків - Подоляк

1 хв читати
14 березня відбудеться переговорна сесія з делегацією РФ для підбиття попередніх підсумків - Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що переговори з РФ продовжуються нон-стоп у форматі відеоконференцій, завтра, 14 березня, відбудеться переговорна сесія для підбиття попередніх підсумків.

"Ще раз. Переговори продовжуються нон-стоп у форматі відеоконференцій. Постійно працюють робочі групи. Великий обсяг питань потребує постійної уваги. У понеділок, 14 березня, відбудеться переговорна сесія для підбиття попередніх підсумків", - написав Подоляк у Twitter у неділю.

Джерело: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1503092145837817860

Теги: #рф #переговори #оп
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:23 13.03.2022
Зеленський обговорив із Мішелем посилення санкційного тиску на РФ та переговорний процес щодо членства України в ЄС

Зеленський обговорив із Мішелем посилення санкційного тиску на РФ та переговорний процес щодо членства України в ЄС

20:15 13.03.2022
З початку війни російськими військами пошкоджено 379 навчальних закладів - Міносвіти

З початку війни російськими військами пошкоджено 379 навчальних закладів - Міносвіти

19:22 13.03.2022
Ворог активізує діяльність із проведення диверсій на шляхах пересування транспортних конвоїв з гуманітарними вантажами та військовою допомогою – Генштаб ЗСУ

Ворог активізує діяльність із проведення диверсій на шляхах пересування транспортних конвоїв з гуманітарними вантажами та військовою допомогою – Генштаб ЗСУ

19:04 13.03.2022
Зеленський подякував Meta та іншим платформам за активну позицію на підтримку України

Зеленський подякував Meta та іншим платформам за активну позицію на підтримку України

18:16 13.03.2022
Кулеба закликає іноземців не приєднуватись до російських сил вторгнення в Україну: Навіть якщо ви виживете, ви будете військовими злочинцями

Кулеба закликає іноземців не приєднуватись до російських сил вторгнення в Україну: Навіть якщо ви виживете, ви будете військовими злочинцями

17:19 13.03.2022
Кулеба обговорив із главою МЗС Катару шляхи припинення агресії Росії проти України

Кулеба обговорив із главою МЗС Катару шляхи припинення агресії Росії проти України

17:10 13.03.2022
На Маріуполь скинуто приблизно 100 авіабомб, загинули вже 2187 людей - міськрада

На Маріуполь скинуто приблизно 100 авіабомб, загинули вже 2187 людей - міськрада

16:57 13.03.2022
Папа Римський закликав зупинити кровопролиття в Україні і назвав Маріуполь містом-мучеником війни, що роздирає душу

Папа Римський закликав зупинити кровопролиття в Україні і назвав Маріуполь містом-мучеником війни, що роздирає душу

16:28 13.03.2022
Бермуди призупинили дію сертифікатів льотної придатності російських літаків

Бермуди призупинили дію сертифікатів льотної придатності російських літаків

14:31 13.03.2022
Президент Євроради Мішель: Викрадення мерів і невибіркові обстріли цивільних - військово-політична агресія Росії проти України, яка має припинитися

Президент Євроради Мішель: Викрадення мерів і невибіркові обстріли цивільних - військово-політична агресія Росії проти України, яка має припинитися

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Гумкараван для Маріуполя продовжує рух, прибуття очікується в понеділок уранці – міськрада

Зеленський закликав Microsoft, Oracle та SAP перестати підтримувати свої продукти в РФ

Загрози Києву немає, всі сили армії РФ під містом розбиті - Арестович

Авдіївський КХЗ "Метінвесту" зазнав масованого обстрілу, зупинилася ТЕЦ, яка подає тепло до міста

ЗС України збили ще один літак РФ - Оперативне командування "Північ"

ОСТАННЄ

ЄС у рамках санкцій проти РФ обговорює заходи проти Абрамовича та ще 14 осіб - ЗМІ

Церкви та релігійні організації закликали світових лідерів упровадити безпольотну зону над Україною - Мінкультури

Велика Британія робить все можливе для підтримки України

Міждержавне усиновлення в умовах воєнного стану неможливе - Мінсоцполітики

Із 14 запланованих на неділю гуманітарних коридорів спрацювали лише 9 - Верещук

Російські війська мають намір найближчим часом десантуватися в Одесі, але їх там уже чекають, заявив Данілов

Співвласник "Нової пошти" вимагає відкрити кордони України для вільного руху товарів та гуманітарної допомоги

ФСБ проводить на території Білорусі спецоперацію з метою переодягнути білоруських військових у російську форму для їх вторгнення в Україну - Данілов

Російська ППО збила свій безпілотник, заявивши про нібито знищення українського "Байрактару" – Залужний

Американське видання Time повідомило, що загиблий в Україні журналіст Брент Рено працював над їхнім проєктом

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА