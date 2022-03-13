Зеленський обговорив із Мішелем посилення санкційного тиску на РФ та переговорний процес щодо членства України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем посилення фінансової підтримки України та санкційного тиску на РФ, а також подальший переговорний процес щодо членства України в ЄС.

"Чергові міжнародні переговори. Обговорили з президентом Євроради Шарлем Мішелем посилення фінансової підтримки України та санкційного тиску на агресора. Окрема увага – подальшому переговорному процесу щодо членства України в ЄС", - написав Зеленський у Twitter у неділю.

Джерело: https://twitter.com/zelenskyyua/status/1503085918042918914?s=21&fbclid=IwAR1zQziTzBhDOspCh-nV0bA7llTQjkuKnouvtiD_Qo07r0C95B7rgPhr