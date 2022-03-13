Події

21:23 13.03.2022

Зеленський обговорив із Мішелем посилення санкційного тиску на РФ та переговорний процес щодо членства України в ЄС

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем посилення фінансової підтримки України та санкційного тиску на РФ, а також подальший переговорний процес щодо членства України в ЄС.

"Чергові міжнародні переговори. Обговорили з президентом Євроради Шарлем Мішелем посилення фінансової підтримки України та санкційного тиску на агресора. Окрема увага – подальшому переговорному процесу щодо членства України в ЄС", - написав Зеленський у Twitter у неділю.

Джерело: https://twitter.com/zelenskyyua/status/1503085918042918914?s=21&fbclid=IwAR1zQziTzBhDOspCh-nV0bA7llTQjkuKnouvtiD_Qo07r0C95B7rgPhr

Теги: #рф #єс #війна #підтримка
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:43 13.03.2022
14 березня відбудеться переговорна сесія з делегацією РФ для підбиття попередніх підсумків - Подоляк

14 березня відбудеться переговорна сесія з делегацією РФ для підбиття попередніх підсумків - Подоляк

20:46 13.03.2022
Порошенко: Після обстрілу Яворівського центру союзникам настав час відкривати другий фронт

Порошенко: Після обстрілу Яворівського центру союзникам настав час відкривати другий фронт

20:19 13.03.2022
До Скадовська заїхала колона техніки російських військ – мер

До Скадовська заїхала колона техніки російських військ – мер

20:15 13.03.2022
З початку війни російськими військами пошкоджено 379 навчальних закладів - Міносвіти

З початку війни російськими військами пошкоджено 379 навчальних закладів - Міносвіти

19:40 13.03.2022
Кулеба та Блінкен погодили подальшу підтримку України

Кулеба та Блінкен погодили подальшу підтримку України

19:26 13.03.2022
Зеленський обговорив із лідерами Словаччини та Румунії російську агресію та вступ України до ЄС

Зеленський обговорив із лідерами Словаччини та Румунії російську агресію та вступ України до ЄС

19:22 13.03.2022
Ворог активізує діяльність із проведення диверсій на шляхах пересування транспортних конвоїв з гуманітарними вантажами та військовою допомогою – Генштаб ЗСУ

Ворог активізує діяльність із проведення диверсій на шляхах пересування транспортних конвоїв з гуманітарними вантажами та військовою допомогою – Генштаб ЗСУ

19:04 13.03.2022
Зеленський подякував Meta та іншим платформам за активну позицію на підтримку України

Зеленський подякував Meta та іншим платформам за активну позицію на підтримку України

18:16 13.03.2022
Кулеба закликає іноземців не приєднуватись до російських сил вторгнення в Україну: Навіть якщо ви виживете, ви будете військовими злочинцями

Кулеба закликає іноземців не приєднуватись до російських сил вторгнення в Україну: Навіть якщо ви виживете, ви будете військовими злочинцями

17:19 13.03.2022
Кулеба обговорив із главою МЗС Катару шляхи припинення агресії Росії проти України

Кулеба обговорив із главою МЗС Катару шляхи припинення агресії Росії проти України

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

14 березня відбудеться переговорна сесія з делегацією РФ для підбиття попередніх підсумків - Подоляк

Гумкараван для Маріуполя продовжує рух, прибуття очікується в понеділок уранці – міськрада

Зеленський закликав Microsoft, Oracle та SAP перестати підтримувати свої продукти в РФ

Загрози Києву немає, всі сили армії РФ під містом розбиті - Арестович

Авдіївський КХЗ "Метінвесту" зазнав масованого обстрілу, зупинилася ТЕЦ, яка подає тепло до міста

ОСТАННЄ

Американське видання Time повідомило, що загиблий в Україні журналіст Брент Рено працював над їхнім проєктом

Гумкараван для Маріуполя продовжує рух, прибуття очікується в понеділок уранці – міськрада

Кількість загиблих від авіаудару по школі в Миколаївській області збільшилася до чотирьох, троє людей постраждали – МВС

Понад 600 людей з Бородянки та Кичеєвого евакуйовано до Житомирської області – голови Київської ОДА

Оператори мобзв'язку та інтернет-провайдери в Україні продовжують відновлювати мережі та збільшують зони покриття – Держспецзв'язку

Постпреди країн ЄС продовжать у понеділок узгодження пропозицій щодо санкцій проти РФ, повідомило французьке постпредство

Зеленський закликав Microsoft, Oracle та SAP перестати підтримувати свої продукти в РФ

У Лімасолі на Кіпрі пройшов мітинг на підтримку України та проти війни

ЮНЕСКО вивчить можливості здобуття освіти евакуйованими громадянами України в країнах ЄС

Зеленський обговорив із прем'єр-міністрами Великої Британії та Чехії боротьбу України з російською агресією

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА