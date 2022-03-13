Події

21:10 13.03.2022

Постпреди країн ЄС продовжать у понеділок узгодження пропозицій щодо санкцій проти РФ, повідомило французьке постпредство

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У понеділок Комітет постійних представників країн ЄС у Брюсселі (COREPER) може погодити четвертий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, повідомило французьке головування у Раді ЄС.

"Завершення та схвалення (проектів ухвал Ради ЄС) очікується завтра на COREPER", - йдеться у Twitter постпредства Франції при Європейському союзі, опублікованому в неділю ввечері.

У ньому також повідомляється, що в неділю Європейська комісія (ЄК) та Європейська зовнішньополітична служба (ЄВС) "надали свої пропозиції щодо нових санкцій, розроблені за підсумками Версальського саміту (ЄС) та у взаємодії з нашими міжнародними партнерами".

Про подробиці цієї презентації не повідомляється.

В опублікованому раніше порядку денному на 13 березня позачерговому засіданні COREPER II, до функцій якого входить узгодження обмежувальних заходів ЄС між державами-членами союзу, йшлося про очікуване "рішення для застосування письмової процедури прийняття (санкцій Радою ЄС)".

У неділю з'явився новий порядок денний під заголовком "Продовження позачергового засідання Комітету постійних представників". Нарада призначена на 12:00 за місцевим часом. У ній зазначені самі пункти для майбутніх дебатів.

Теги: #ес #росія #санкції #угоди
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