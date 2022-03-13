Події

21:02 13.03.2022

Зеленський закликав Microsoft, Oracle та SAP перестати підтримувати свої продукти в РФ

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Президент України Володимир Зеленський закликав виробників програмного забезпечення Microsoft, Oracle та SAP припинити підтримувати свої продукти в Росії.

"Microsoft, Oracle та SAP припиніть підтримувати свої продукти в Росії, зупиніть війну!", - написав він у Twitter в неділю.

"Сьогодні не може бути напіврішень чи півтонів! Є лише чорне та біле, добро і зло! Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора у вбивстві українських дітей та жінок", – наголосив президент України.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1503072834909790213

Теги: #світ #зеленський
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