У Лімасолі на Кіпрі пройшов мітинг на підтримку України та проти війни

У неділю в Лімасолі, одному з найбільших міст Кіпру, пройшов мітинг та хода української та російської діаспор, які виступили за припинення війни в Україні та проти агресії РФ.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у мітингу взяли участь близько 100 людей.

На мітингу, організованому українською та російською громадами на Кіпрі, звучали заклики проти агресії, організованої нинішнім керівництвом Росії.

Після ходи лунали українські пісні.

Під час спілкування кореспондента з представниками місцевої поліції, на запитання "Чи підтримуєте ви Україну чи Росію", вони відповідали: "Ми за мир!".

На завершення акції організатори заходу закликали учасників постійно збиратися, щоб у такий спосіб висловлювати свою підтримку Україні та виступати проти війни.