Зеленський: Сьогодні не може бути напіврішень чи напівтонів – ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора у вбивстві українських дітей та жінок

Президент України Володимир Зеленський закликає світ визначитись із підтримкою України у боротьбі проти російської агресії.

"Сьогодні не може бути напіврішень чи напівтонів! Є лише чорне та біле, добро і зло! Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора у вбивстві українських дітей і жінок", - написав він у своєму Twitter у неділю ввечері.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1503072789779128322