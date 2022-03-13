Макрон прокоментував убивство американського кореспондента в Ірпені: Наші думки з усіма цими журналістами, якими рухає мужність та ідеал свободи інформування

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на вбивство кореспондента New York Times в Ірпені (Київська область), наголосивши на мужності та ідеалах, які рушать журналістами, що є основою демократії.

"Сьогодні в Україні було вбито американського журналіста. До нього інші були жертвами, вбиті, поранені або викрадені. Наші думки з усіма цими журналістами, якими рухає мужність та ідеал: свобода інформування. Ця свобода є основною для нашої демократії", - написав Макрон у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/emmanuelmacron/status/1503055868472045568?s=21