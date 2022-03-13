Події

20:22 13.03.2022

Макрон прокоментував убивство американського кореспондента в Ірпені: Наші думки з усіма цими журналістами, якими рухає мужність та ідеал свободи інформування

1 хв читати

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на вбивство кореспондента New York Times в Ірпені (Київська область), наголосивши на мужності та ідеалах, які рушать журналістами, що є основою демократії.

"Сьогодні в Україні було вбито американського журналіста. До нього інші були жертвами, вбиті, поранені або викрадені. Наші думки з усіма цими журналістами, якими рухає мужність та ідеал: свобода інформування. Ця свобода є основною для нашої демократії", - написав Макрон у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/emmanuelmacron/status/1503055868472045568?s=21

Теги: #журналіст #франція #макрон
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:50 13.03.2022
У NYT підтвердили загибель журналіста Брента Рено під Києвом, проте заявили, що він не співпрацював із редакцією останнім часом

У NYT підтвердили загибель журналіста Брента Рено під Києвом, проте заявили, що він не співпрацював із редакцією останнім часом

16:47 13.03.2022
Подоляк про вбивство журналіста New York Times: скільки ще США ігноруватимуть війну, вбивства своїх громадян і не закриватимуть небо над Україною?

Подоляк про вбивство журналіста New York Times: скільки ще США ігноруватимуть війну, вбивства своїх громадян і не закриватимуть небо над Україною?

16:19 13.03.2022
Венедіктова після вбивства журналіста NYT закликала міжнародних партнерів взяти на себе відповідальність та допомогти Україні

Венедіктова після вбивства журналіста NYT закликала міжнародних партнерів взяти на себе відповідальність та допомогти Україні

15:18 13.03.2022
Глава МЗС Франції оголосив про нові санкції для Росії, які почнуть діяти вже з 13 березня

Глава МЗС Франції оголосив про нові санкції для Росії, які почнуть діяти вже з 13 березня

14:59 13.03.2022
В Ірпені російські війська вбили кореспондента New York Times, ще одного журналіста поранено - поліція

В Ірпені російські війська вбили кореспондента New York Times, ще одного журналіста поранено - поліція

16:47 12.03.2022
Зеленський обговорив із Шольцем та Макроном перспективи мирних переговорів

Зеленський обговорив із Шольцем та Макроном перспективи мирних переговорів

16:28 12.03.2022
Шольц та Макрон знову закликали Путіна до негайного припинення вогню в Україні

Шольц та Макрон знову закликали Путіна до негайного припинення вогню в Україні

14:19 12.03.2022
Макрон та Шольц проводять розмову з Путіним - ЗМІ

Макрон та Шольц проводять розмову з Путіним - ЗМІ

17:43 11.03.2022
Макрон не виключає відключення від SWIFT Газпромбанку та Сбербанку, ембарго на енергоресурси

Макрон не виключає відключення від SWIFT Газпромбанку та Сбербанку, ембарго на енергоресурси

17:08 11.03.2022
ЄС не може вжити виняткових заходів щодо вступу до ЄС країни, яка перебуває у стані війни, - Макрон

ЄС не може вжити виняткових заходів щодо вступу до ЄС країни, яка перебуває у стані війни, - Макрон

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Сьогодні не може бути напіврішень чи напівтонів – ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора у вбивстві українських дітей та жінок

Загрози Києву немає, всі сили армії РФ під містом розбиті - Арестович

Авдіївський КХЗ "Метінвесту" зазнав масованого обстрілу, зупинилася ТЕЦ, яка подає тепло до міста

ЗС України збили ще один літак РФ - Оперативне командування "Північ"

ДАЗВ попередило про зростання радіаційної небезпеки від пожеж у зоні ЧАЕС

ОСТАННЄ

Постпреди країн ЄС продовжать у понеділок узгодження пропозицій щодо санкцій проти РФ, повідомило французьке постпредство

Зеленський закликав Microsoft, Oracle та SAP перестати підтримувати свої продукти в РФ

У Лімасолі на Кіпрі пройшов мітинг на підтримку України та проти війни

ЮНЕСКО вивчить можливості здобуття освіти евакуйованими громадянами України в країнах ЄС

Зеленський обговорив із прем'єр-міністрами Великої Британії та Чехії боротьбу України з російською агресією

Зеленський: Сьогодні не може бути напіврішень чи напівтонів – ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора у вбивстві українських дітей та жінок

До Скадовська заїхала колона техніки російських військ – мер

З початку війни російськими військами пошкоджено 379 навчальних закладів - Міносвіти

Загрози Києву немає, всі сили армії РФ під містом розбиті - Арестович

Авдіївський КХЗ "Метінвесту" зазнав масованого обстрілу, зупинилася ТЕЦ, яка подає тепло до міста

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА