Загрози Києву немає, всі сили армії РФ під містом розбиті - Арестович

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що безпосередньої військової загрози Києву нині і найближчим часом не передбачається, всі сили супротивника під містом розбиті.

"Всі сили (Росії - ІФ), які намагалися йти на Київ, розбиті. Вони стали в оборону, зайняли позиції і зараз ходять по селах, бо палива немає... Але загрози безпосередньої Києву немає і найближчим часом не передбачається... У противника немає можливості і вона не скоро з'явиться щось зробити навіть якщо вони накопичать резерви", - повідомив Арестович під час телемарафону в неділю.

За його словами, така ж обстановка зараз поблизу Харкова, Чернігова та Сум, де спостерігаються невеликі тактичні дії російських окупантів.

Навпаки, серед гарячих точок, як зазначив Арестович, Маріуполь, зона ООС і Миколаїв, а також напрямок у бік Кривого Рогу, де супротивник уже частково застряг.