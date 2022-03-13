Події

19:19 13.03.2022

Глави МЗС України та Литви скоординували кроки щодо запровадження додаткових жорстких санкцій ЄС проти Росії

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс скоординували кроки щодо запровадження додаткових жорстких санкцій ЄС щодо Росії.

"Ми скоординували кроки щодо запровадження додаткових жорстких санкцій ЄС щодо Росії, щоб зупинити її варварську агресію проти України та військові злочини проти українців. Вдячний Литві за підтримку України та посилення підтримки", - написав Кулеба в Twitter у неділю.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1503054051163922440?s=20&t=aBN-ZKteN5N3nvrwitkLUQ

Теги: #литва #росія #санкції
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