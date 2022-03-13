У Сокільниках Львівського району 14 березня відкриють польовий госпіталь для переселенців - ОДА

У Сокільниках Львівського району 14 березня відкриють польовий госпіталь для переселенців, повідомляє Львівська обласна державна адміністрація.

"14 березня на паркінгу торгового центру King Cross Leopolis у с. Сокільники Львівського району відкриють польовий госпіталь, куди зможуть звертатися переселенці. Відкриття відбудеться о 12:00", - йдеться у повідомленні пресслужби обладміністрації.

Зазначається, що організатор - міжнародна гуманітарна організація "Сумка Самарянина".

Отримати безкоштовну медичну допомогу зможуть вимушено переміщені особи чи постраждалі від воєнного конфлікту.

Послуги включають: невідкладну допомогу; хірургічну допомогу; стаціонарні та амбулаторні послуги; послуги для жінок та дітей, включаючи акушерство.

"Польовий госпіталь працюватиме цілодобово. Допомогу надаватимуть американські лікарі та медсестри", - наголошується в повідомленні.