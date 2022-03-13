Папа Римський закликав зупинити кровопролиття в Україні і назвав Маріуполь містом-мучеником війни, що роздирає душу

Папа Римський Франциск закликав зупинити кровопролиття в Україні і наголосив, що місто Маріуполь стало містом-мучеником війни, що роздирає душу і виснажує Україну.

"Місто, що носить ім'я Пресвятої Діви Марії, Маріуполь, стало містом-мучеником війни, що роздирає душу і виснажує Україну. Перед варварством вбивства дітей, невинних і беззахисних цивільних осіб не може бути переконливих стратегічних доводів: потрібно припинити цю неприпустиму збройну агресію, перш ніж вона перетворить міста на цвинтарі", – йдеться в повідомленні Папи Римського в Twitter у неділю.

Папа Римський Франциск також наголосив ,що"з болем у серці я приєдную свій голос до голосу звичайних людей, які волають до припинення війни".

"В Ім'я Бога прошу вас: зупиніть це кровопролиття!", - закликав він.