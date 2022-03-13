Українці та іноземці переказали для допомоги ЗСУ через monobank 50 млн грн

Українці та іноземці за два тижні переказали через посилання monobank 50 млн грн для допомоги українській армії, повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

"Майже 50 млн грн за два тижні зібрали ми за нашим посиланням https://uahelp.monobank.ua/ для допомоги українській армії з картки будь-якого банку світу", - написав він у Telegram в неділю.

За його даними, кошти переслали люди з України та 94 країн, переважно зі США, Великої Британії та Німеччини.

Із загальної суми 44 млн грн надіслали з карток і поштою 5 млн грн за реквізитами, уточнив він.