Події

13:12 13.03.2022

Депутати Мелітопольської міськради закликали Венедіктову розпочати розслідування за фактом держзради, скоєної місцевими представниками партії "Опозиційний блок"

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Депутати Мелітопольської міської ради під час позачергового засідання в неділю затвердили звернення до країн Північноатлантичного альянсу, президента України Володимира Зеленського та генерального прокурора Ірини Венедіктової.

У документі, оприлюдненому заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком у неділю, зокрема, міститься заклик до генпрокурора України з проханням розпочати розслідування за фактом державної зради, вчиненої місцевими представниками партії "Опозиційний блок", які намагалися встановити в Мелітополі окупаційну адміністрацію.

Крім того, депутати міськради просять президента України докласти всіх можливих зусиль для того, щоб звільнити мера Мелітополя та інших місцевих жителів із російського полону.

У зверненні також є заклик закрити небо над Україною до країн, що входять до складу Північноатлантичного альянсу.

Джерело: https://t.me/kt20220224/181

Теги: #депутати #звернення #запорізька
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