Верещук вимагає від Росії звільнити захопленого окупантами співробітника ДСНС

Віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук вимагає від Російської Федерації звільнити захопленого окупантами співробітника Державної служби з надзвичайних ситуацій Олексія Данченка.

"Я знову і знову загострюю увагу на тому, щоб Російська Федерація відпустила Олексія Данченка – працівника ДСНС, який супроводжував колону за узгодженим гуманітарним маршрутом у Білогородці (Київська область – ІФ). Наразі він перебуває на території склозаводу у місті Гостомелі", - сказала Верещук на брифінгу в неділю.

Вона наголосила, що Данченко виконував свою роботу згідно з домовленостями про організацію гуманітарного маршруту.