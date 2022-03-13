Події

10:53 13.03.2022

Верещук вимагає від Росії звільнити захопленого окупантами співробітника ДСНС

1 хв читати
Верещук вимагає від Росії звільнити захопленого окупантами співробітника ДСНС

Віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук вимагає від Російської Федерації звільнити захопленого окупантами співробітника Державної служби з надзвичайних ситуацій Олексія Данченка.

"Я знову і знову загострюю увагу на тому, щоб Російська Федерація відпустила Олексія Данченка – працівника ДСНС, який супроводжував колону за узгодженим гуманітарним маршрутом у Білогородці (Київська область – ІФ). Наразі він перебуває на території склозаводу у місті Гостомелі", - сказала Верещук на брифінгу в неділю.

Вона наголосила, що Данченко виконував свою роботу згідно з домовленостями про організацію гуманітарного маршруту.

Теги: #захоплення #агресор #рятувальник
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:51 13.03.2022
Російські війська застосували фосфорні боєприпаси у Попасній – голова Луганської ОВА

Російські війська застосували фосфорні боєприпаси у Попасній – голова Луганської ОВА

00:03 13.03.2022
Росіяни розстріляли колону жінок та дітей із села Перемога на Київщині, семеро загиблих – ГУР Міноборони України

Росіяни розстріляли колону жінок та дітей із села Перемога на Київщині, семеро загиблих – ГУР Міноборони України

21:50 12.03.2022
Литва стане наступною країною, яку захоче захопити Путін, якщо переможе в Україні - Данілов

Литва стане наступною країною, яку захоче захопити Путін, якщо переможе в Україні - Данілов

21:13 12.03.2022
Танк окупантів розчавив автомобіль із мирними жителями у Запорізькій області, троє людей загинули – поліція

Танк окупантів розчавив автомобіль із мирними жителями у Запорізькій області, троє людей загинули – поліція

19:38 12.03.2022
В Ізюмському районі на Харківщині збито російського винищувача - Синєгубов

В Ізюмському районі на Харківщині збито російського винищувача - Синєгубов

19:36 12.03.2022
Росіяни розстріляли колону евакуйованих у Київській області, семеро загиблих – ГУР Міноборони України

Росіяни розстріляли колону евакуйованих у Київській області, семеро загиблих – ГУР Міноборони України

16:43 12.03.2022
Мінспорту оголошує збір інформації про пошкодження та руйнування російськими військами об'єктів молодіжної інфраструктури

Мінспорту оголошує збір інформації про пошкодження та руйнування російськими військами об'єктів молодіжної інфраструктури

18:49 11.03.2022
"Росатом" бере участь у рейдерстві ЗАЕС - голова "Енергоатому"

"Росатом" бере участь у рейдерстві ЗАЕС - голова "Енергоатому"

15:21 11.03.2022
Усі об'єкти в зоні відчуження ЧАЕС перебувають під контролем російських військових, контроль стану безпеки неможливий – ДІЯРУ

Усі об'єкти в зоні відчуження ЧАЕС перебувають під контролем російських військових, контроль стану безпеки неможливий – ДІЯРУ

12:50 11.03.2022
Із початку війни Росія випустила 328 ракет типу "Іскандер" та "Калібр" по мирних населених пунктах - Залужний

Із початку війни Росія випустила 328 ракет типу "Іскандер" та "Калібр" по мирних населених пунктах - Залужний

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава Миколаївської ОВА: в результаті бомбардування в Миколаєві загинули 9 людей

За час військової агресії РФ в Україні загинуло 85 дітей, близько сотні поранено – Офіс генпрокурора

Денісова назвала маршрути гумкоридорів у неділю

Російські війська застосували фосфорні боєприпаси у Попасній – голова Луганської ОВА

Унаслідок авіаудару на Львівщині загинули дев'ятеро людей, 57 дістали травм

ОСТАННЄ

У Дніпропетровській області затримано трьох підозрюваних у підривній діяльності на користь РФ – Нацполіція

Фокстрот ініціював гуманітарну допомогу від союзу світових ритейлерів – майже 700 тис євро

Внутрішнє споживання газу в Україні в останні дні зросло через пошкодження та включення газомазутних блоків ДК ТЕС - ОДТСУ

У столиці сформовано двотижневий запас продуктів – КДВА

Глава Миколаївської ОВА: в результаті бомбардування в Миколаєві загинули 9 людей

Внаслідок авіаудару у Львівській області загинуло 9 людей, 57 дістали травм – Козицький

Верещук закликає громадян з метою безпеки евакуюватися тільки відкритими гуманітарними коридорами

За час військової агресії РФ в Україні загинуло 85 дітей, близько сотні поранено – Офіс генпрокурора

Джонсон зустрінеться з лідерами країн Північної Європи та Балтії для обговорення заходів протистояння Росії

Денісова назвала маршрути гумкоридорів у неділю

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА