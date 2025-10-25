На Дніпропетровщині загинув рятувальник через повторний ракетний удар, ще одного поранено

Загинув рятувальник, ще одного поранено – внаслідок повторного ракетного удару по Петропавлівській громаді на Дніпропетровщині, повідомило Міністерство внутрішніх справ у телеграм в суботу.

"Також загинула жінка, семеро людей дістали поранення. Пошкоджено два пожежні автомобілі, житлові будинки та магазини", - йдеться у повідомленні.

У Покровській громаді дрони-камікадзе зруйнували будинок і спричинили пожежу, обійшлося без жертв.

У Нікополі через обстріл загорівся гараж із автомобілем. Усі пожежі ліквідовані.

Раніше в суботу очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко повідомляв, що дві людини загинули, ще семеро постраждали через ворожий удар ракетами та БпЛА по Синельниківщині. Потерпали Петропавлівська, Маломихайлівська та Покровська громади.