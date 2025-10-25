Інтерфакс-Україна
Події
09:57 25.10.2025

На Дніпропетровщині загинув рятувальник через повторний ракетний удар, ще одного поранено

1 хв читати

Загинув рятувальник, ще одного поранено – внаслідок повторного ракетного удару по Петропавлівській громаді на Дніпропетровщині, повідомило Міністерство внутрішніх справ у телеграм в суботу.

"Також загинула жінка, семеро людей дістали поранення. Пошкоджено два пожежні автомобілі, житлові будинки та магазини", - йдеться у повідомленні.

У Покровській громаді дрони-камікадзе зруйнували будинок і спричинили пожежу, обійшлося без жертв.

У Нікополі через обстріл загорівся гараж із автомобілем. Усі пожежі ліквідовані.

Раніше в суботу очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко повідомляв, що дві людини загинули, ще семеро постраждали через ворожий удар ракетами та БпЛА по Синельниківщині. Потерпали Петропавлівська, Маломихайлівська та Покровська громади.

Теги: #рятувальник #дніпропетровська #загибель

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:02 25.10.2025
Дві людини загинули та ще семеро постраждали внаслідок ворожих атак по Дніпропетровщині

Дві людини загинули та ще семеро постраждали внаслідок ворожих атак по Дніпропетровщині

13:34 23.10.2025
Двоє медійників загинули у Краматорську через ворожий удар безпілотником

Двоє медійників загинули у Краматорську через ворожий удар безпілотником

19:18 20.10.2025
Через ворожу атаку Павлоградського району постраждали 16 людей, четверо у важкому стані

Через ворожу атаку Павлоградського району постраждали 16 людей, четверо у важкому стані

22:01 19.10.2025
Всіх шахтарів з ураженої атакою дронів шахти підняли на поверхню – ДТЕК

Всіх шахтарів з ураженої атакою дронів шахти підняли на поверхню – ДТЕК

20:36 19.10.2025
Росіяни атакували шахту ДТЕК у Дніпропетровській області, гірників евакуюють

Росіяни атакували шахту ДТЕК у Дніпропетровській області, гірників евакуюють

07:54 19.10.2025
Ворог атакував Синельниківський і Нікопольський райони Дніпропетровщини, поранено 10 людей

Ворог атакував Синельниківський і Нікопольський райони Дніпропетровщини, поранено 10 людей

20:24 18.10.2025
Окупанти атакували Дніпропетровщину: постраждали троє цивільних, пошкоджено будинки та інфраструктуру

Окупанти атакували Дніпропетровщину: постраждали троє цивільних, пошкоджено будинки та інфраструктуру

01:20 17.10.2025
Кривий Ріг зазнав масованої атаки російських дронів – МВА

Кривий Ріг зазнав масованої атаки російських дронів – МВА

19:39 16.10.2025
Жінка загинула через ворожий обстріл Дніпропетровщини

Жінка загинула через ворожий обстріл Дніпропетровщини

07:58 15.10.2025
Одна людина постраждала внаслідок атак російських дронів у Дніпропетровській області

Одна людина постраждала внаслідок атак російських дронів у Дніпропетровській області

ВАЖЛИВЕ

Одна людина загинула в Києві через ворожу атаку

ППО збила чотири ракети і 50 БпЛА під час нічної атаки, зафіксовано влучання на 11 локаціях

Ворог атакував Херсонщину, троє загиблих і 29 людей постраждали, з них троє дітей

Уже дев'ять постраждалих через ворожу атаку Києва - ДСНС

Обмеження постачання е/е для населення діятимуть у суботу з 7:00 до 23:00, для промспоживачів - на ранкову годину менше

ОСТАННЄ

У Деснянському районі Києва загинула людина через російську атаку

Трамп планує обговорити з головою КНР агресію РФ проти України

Одна людина загинула в Києві через ворожу атаку

ППО збила чотири ракети і 50 БпЛА під час нічної атаки, зафіксовано влучання на 11 локаціях

Ворог атакував Херсонщину, троє загиблих і 29 людей постраждали, з них троє дітей

Уже дев'ять постраждалих через ворожу атаку Києва - ДСНС

Обстріл Києва спричинив затримки громадського транспорту – КМДА

Окупанти за добу втратили 910 осіб та 80 од. спецтехніки - Генштаб

У Києві після нічного обстрілу перекрили рух транспорту на кількох вулицях – МВС

Під ворожим обстрілом 19 населених пунктів Запорізької області, один постраждалий

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА