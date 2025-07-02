Сибіга: Ми повинні надіслати агресору правильні сигнали, посилюючи спроможності України

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Російська сторона не демонструє жодного бажання досягти миру, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Вчора ввечері Росія атакувала лікарню в Херсоні, поранивши п'ятьох пацієнтів і трьох медичних працівників. Це воєнний злочин, частина цілеспрямованої кампанії Росії, спрямованої проти лікарень. Нещодавно ми відвідали Херсон разом з Кястутисом Будрисом (міністр закордонних справ Литви – ІФ-У) і бачили підземні пологові будинки і школи, а також медиків, які встановлюють засоби радіоелектронної боротьби на машини швидкої допомоги, щоб захистити їх від російських ударів. Це жахлива щоденна реальність для людей у Херсоні та по всій Україні. Москва не демонструє жодного бажання покласти край вбивствам і шукати дипломатичного рішення", - написав Сибіга в соцмережі Х в середу.

Він закликав міжнародну спільноту збільшувати тиск на Росію.

"Ми повинні надіслати агресору правильні сигнали, посилюючи спроможності України та збільшуючи тиск на Росію. Це єдиний спосіб змусити Москву припинити війну", - резюмував міністр.