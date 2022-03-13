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10:51 13.03.2022

Денісова назвала маршрути гумкоридорів у неділю

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Денісова назвала маршрути гумкоридорів у неділю

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про гуманітарні коридори у неділю із міст Запорізької, Донецької, Луганської, Київської областей.

"З міста Запоріжжя до міста Маріуполь Донецької області з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. Колона з гуманітарним вантажем та порожніми автобусами для міста Маріуполь у супроводі церковнослужителів продовжить слідувати маршрутом з міста Бердянськ", - написала Денісова в Telegram у неділю.

Вона також повідомила про запланований гумкоридор із міста Пологи Запорізької області у напрямку Запоріжжя.

"Колона з гуманітарним вантажем та порожніми автобусами для евакуації людей після ночівлі на маршруті у селищі Лугове продовжить слідувати маршрутом до міста Пологи", уточнила Денісова.

У неділю зелені коридори буде організовано в Київській області: селище Козаровичі (тренінговий центр) – Київ, Андріївка – Житомир, Макарів – Житомир, Бородянка – Житомир, Світильня – Бровари, Перемога – Київ, Велика Димерка – Бровари.

За словами омбудсмена, у Луганській області зелені коридори плануються за маршрутами: місто Кремінна – Лиман, Рубіжне – Слов'янськ (Донецька область), Попасна – Слов'янськ, Щастя – Слов'янськ, селище Горське – Слов'янськ.

Теги: #евакуація #маршрути
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