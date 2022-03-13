Російські війська застосували фосфорні боєприпаси у Попасній – голова Луганської ОВА

Російські війська застосували фосфорні боєприпаси у місті Попасній Луганської області, повідомляє голова військової обласної адміністрації Сергій Гайдай.

"Військові злочинці - російські війська застосували фосфорні боєприпаси у Попасній. Нищівна, руйнівна, потворна сила. Це те, що фашисти називали Brennende Zwiebel (палаючий купол – ІФ). Це те, що рашисти зараз випускають по наших містах. Неймовірні страждання і пожежі", – написав він у Telegram-каналі.

За даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, фосфор, що запалився, горить за температури понад 800 градусів за Цельсієм, а пожежі можуть поширюватися на значні площі, аж до декількох сотень квадратних кілометрів.

Застосування такої зброї може спричинити дуже тяжкі та болючі каліцтва або призвести до повільної болісної смерті.

Додаткові протоколи 1977 року до Женевської конвенції забороняють застосування боєприпасів із білим фосфором, якщо цивільні особи через це наражаються на небезпеку.