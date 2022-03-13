У результаті обстрілів у Лисичанську та Попасній пошкоджено газопровід – голова Луганської ОВА

У результаті нічних обстрілів у населених пунктах Лисичанськ та Попасна пошкоджено газопровід, повідомляє голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай.

"У Лисичанську пошкоджено газопровід та кілька будинків. У Сєвєродонецьку полум'я охопило чотири будинки, у Попасній – п'ять і один будинок зруйновано, у місті перебито газопровід. Кількість жертв уточнюється", - написав Гайдай у Telegram-каналі в неділю вранці.