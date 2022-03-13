Агресор продовжує готувати наступ на Поліському, Сіверському, Слобожанському, Донецькому, Таврійському та Південнобузькому напрямках – Генштаб ЗСУ

Російський агресор продовжує підготовку до наступальної операції на Поліському, Сіверському, Слобожанському, Донецькому, Таврійському та Південнобузькому напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на кінець доби суботи.

Окупаційні війська зазнають значних втрат, уповільнили темп наступів, на переважній більшості напрямків окупантів було зупинено. Проте російський агресор продовжує знищувати об'єкти військової та цивільної інфраструктури.

На Волинському напрямку противник наступальних дій не чинив. Військове керівництво Республіки Білорусь посилило охорону кордону з Україною. Зберігається висока ймовірність участі збройних сил Білорусі у військовій операції проти України. Відзначається ведення повітряної розвідки об'єктів на території України за допомогою БПЛА, ймовірно, з території Білорусі.

На Поліському напрямку противник не вів активних наступальних дій.

На Сіверському напрямку противник зосереджував зусилля на вдосконаленні оперативної побудови військ та системи логістичного забезпечення угруповання.

На Слобожанському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі міста Ізюм, у подальшому намагається просунутися у напрямку Слов'янська. Після отриманих у Харкові втрат ворог вивів на територію РФ (Бєлгородська область) одну із БТГр для відновлення боєздатності.

На Донецькому та Таврійському напрямах противник продовжує обстріли, не полишаючи спроб штурму Маріуполя. Російські окупанти намагаються перейти у наступ на Сєвєродонецьк, Вугледар та Запоріжжя. Ворог захопив східні околиці Волноваського напряму і намагається просунутися далі.

Також противник намагається провести наступ на Кривий Ріг, але зазнає поразки, зазначає Генштаб.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/271125641867188