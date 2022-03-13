Події

00:09 13.03.2022

Верещук очолила Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук очолила Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Відповідно до постанови №257 від 11 березня, уряд утворив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими на чолі з віцепрем'єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Також до складу штабу увійшли представники профільних міністерств, силових відомств та радник керівника Офісу президента.

Наголошується, що основними завданнями Координаційного штабу є: сприяння здійсненню заходів, спрямованих на забезпечення виконання міжнародно-правових зобов'язань України з питань поводження з військовополоненими; сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, правоохоронних органів та громадських об'єднань з питань поводження з військовополоненими; визначення шляхів і способів вирішення проблемних питань щодо поводження з військовополоненими; поширення інформації про діяльність Координаційного штабу.

Штаб відповідно до покладених на нього завдань: бере участь у розгляді та розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань поводження з військовополоненими згідно з нормами міжнародного гуманітарного права; приймає рішення щодо визначення завдань державних органів, залучених до питань реалізації політики щодо поводження з військовополоненими; сприяє дотриманню норм міжнародного гуманітарного права під час проведення допиту військовополонених уповноваженими органами; вносить пропозиції щодо обміну військовополоненими.

Теги: #рф #штаб #полонені
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