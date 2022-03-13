Події

00:03 13.03.2022

Росіяни розстріляли колону жінок та дітей із села Перемога на Київщині, семеро загиблих – ГУР Міноборони України

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Російські окупанти розстріляли колону мирних жителів, яка складалася виключно з жінок та дітей, під час спроби евакуації в п'ятницю із села Перемога Київської області, повідомляє в суботу Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Після з'ясування обставин трагедії, згідно з оновленою інформацією станом на 23:30 12 березня, виявилося, що люди намагалися врятуватися від загарбників самостійно, тому почали евакуацію без погодженого сторонами "зеленого коридору". А це дуже небезпечно, адже окупаційні підрозділи без жалю знищують мирне населення. Прикладів таких військових злочинів за ці 16 днів війни чимало. Закликаємо всіх громадян, хто опинився в небезпеці, стежити за офіційною інформацією щодо маршрутів евакуації та використовувати лише безпечні шляхи", - повідомило ГУР у телеграмі.

Раніше ГУР повідомляло, що 11 березня під час розстрілу окупантами колони мирних жителів, які намагалися евакуюватися з села Перемога (Баришівський район Київської області) у бік села Гостролуччя, загинуло семеро людей, з них одна дитина. Точна кількість поранених була невідома.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/124

Теги: #агресор #звірства
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