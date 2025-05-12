Інтерфакс-Україна
Події
12:11 12.05.2025

Глава МЗС Польщі: На агресора необхідно чинити тиск, щоб він відмовився від своїх цілей в Україні

1 хв читати
Глава МЗС Польщі: На агресора необхідно чинити тиск, щоб він відмовився від своїх цілей в Україні
Фото: PAP

Захід має чинити тиск на російського агресора, щоб той відмовився від своїх цілей в Україні, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Минув понад місяць відтоді, як президент України беззастережно погодився на 30-денне припинення вогню. І саме РФ придумує ідеї, чому вона хоче продовжувати свої атаки на Україну. Ми, як Захід, повинні зробити з цього висновок, що саме на агресора необхідно чинити тиск, щоб він відмовився від своїх цілей в Україні", - сказав він під час спілкування з журналістами у Лондоні, де у понеділок пройде зустріч глав МЗС у форматі "Веймар+".

Сікорський наголосив, що "це прикро, але Путін ще раз показує нам, хто є агресором, а хто жертвою, хто хоче миру, а хто - війни". За його словами, "ми повинні робити висновки" з цього.

"Якщо він знову відкидає припинення вогню, то логічний висновок полягає в тому, що слід чинити тиск не на жертву агресії, а на винуватця агресії, поки він не відчує болю і не стане більш розсудливим", - зазначив міністр.

Водночас Сікорський підкреслив, що "ми сподіваємося, що сторони знайдуть спосіб припинити вогонь і провести продуктивні, реальні переговори про припинення цієї війни і повернення поваги до міжнародного права".

Теги: #тиск #війна #агресор #сікорський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:39 12.05.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1170 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1170 військовослужбовців - Генштаб

06:09 12.05.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

23:59 11.05.2025
ХАМАС зробить крок до припинення війни, звільнивши ізраїльсько-американського заручника

ХАМАС зробить крок до припинення війни, звільнивши ізраїльсько-американського заручника

23:39 11.05.2025
На Покровському напрямку було знешкоджено 368 окупантів - Генштаб

На Покровському напрямку було знешкоджено 368 окупантів - Генштаб

21:19 11.05.2025
Єрмак про готовність Зеленського зустрітися з Путіним: Припинення вогню, потім все інше

Єрмак про готовність Зеленського зустрітися з Путіним: Припинення вогню, потім все інше

20:42 11.05.2025
Сибіга ставить під сумнів, що Путін наважиться на зустріч із Зеленським

Сибіга ставить під сумнів, що Путін наважиться на зустріч із Зеленським

19:38 11.05.2025
Україна має негайно погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у четвер у Туреччині – Трамп

Україна має негайно погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у четвер у Туреччині – Трамп

16:57 11.05.2025
Генштаб: На покровському напрямку зафіксовано 36 бойових зіткнень, на Курщині – чотири

Генштаб: На покровському напрямку зафіксовано 36 бойових зіткнень, на Курщині – чотири

13:51 11.05.2025
Глава МЗС Чехії: Путін хоче продовжувати війну

Глава МЗС Чехії: Путін хоче продовжувати війну

11:25 11.05.2025
Прем'єр Естонії: Адміністрація Трампа стає "трохи нетерплячою" до ігор Росії

Прем'єр Естонії: Адміністрація Трампа стає "трохи нетерплячою" до ігор Росії

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запросив Папу Римського Лева ХІV здійснити візит в Україну

ЄС виділить додаткові EUR900 млн на українське озброєння

Сили оборони вночі збили 55 ворожих дронів зі 108, ще 30 локаційно втрачені

Зеленський: Відзавтра очікуємо на припинення вогню

Україна повністю підтримує заклик Трампа до повного та безумовного припинення вогню

ОСТАННЄ

Польські перевізники анонсували акцію протесту біля ПП "Ягодин-Дорогуськ", рух вантажівок може бути ускладнено

Зеленський запросив Папу Римського Лева ХІV здійснити візит в Україну

Німеччина очікує від Росії припинення вогню, а потім готовності до переговорів щодо миру - глава МЗС

Робоча група Україна-ЄС з питань співробітництва в ОПК розпочне роботу вже в цей понеділок

Сирський нагородив головнокомандувача ЗС Норвегії "Хрестом заслуги"

ЄС започатковує нову робочу групу Україна-ЄС з питань співробітництва в ОПК

ЄС виділить додаткові EUR900 млн на українське озброєння

Внаслідок удару БПЛА на Сумщині загинула людина

США та КНР домовилися про значне взаємне зниження мит на 90 днів

Число боєзіткнень під час "парадного перемир’я" впало на 15%, обстрілів – на 34%, авіаударів – в 2,4 разу – Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА