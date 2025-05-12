Глава МЗС Польщі: На агресора необхідно чинити тиск, щоб він відмовився від своїх цілей в Україні

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Захід має чинити тиск на російського агресора, щоб той відмовився від своїх цілей в Україні, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Минув понад місяць відтоді, як президент України беззастережно погодився на 30-денне припинення вогню. І саме РФ придумує ідеї, чому вона хоче продовжувати свої атаки на Україну. Ми, як Захід, повинні зробити з цього висновок, що саме на агресора необхідно чинити тиск, щоб він відмовився від своїх цілей в Україні", - сказав він під час спілкування з журналістами у Лондоні, де у понеділок пройде зустріч глав МЗС у форматі "Веймар+".

Сікорський наголосив, що "це прикро, але Путін ще раз показує нам, хто є агресором, а хто жертвою, хто хоче миру, а хто - війни". За його словами, "ми повинні робити висновки" з цього.

"Якщо він знову відкидає припинення вогню, то логічний висновок полягає в тому, що слід чинити тиск не на жертву агресії, а на винуватця агресії, поки він не відчує болю і не стане більш розсудливим", - зазначив міністр.

Водночас Сікорський підкреслив, що "ми сподіваємося, що сторони знайдуть спосіб припинити вогонь і провести продуктивні, реальні переговори про припинення цієї війни і повернення поваги до міжнародного права".