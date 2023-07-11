Політика

19:13 11.07.2023

НАТО поклало на Росію відповідальність за війну проти України, яка підірвала глобальну безпеку - підсумкове комюніке

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НАТО поклало на Росію відповідальність за війну проти України, яка підірвала глобальну безпеку - підсумкове комюніке

НАТО покладає на Росію повну відповідальність за агресивну війну проти України, яка серйозно підірвала глобальну безпеку і за яку вона повинна нести повну відповідальність.

Про це йдеться в підсумковому комюніке глав держав і урядів країн-членів НАТО, оприлюдненому у вівторок у Вільнюсі.

"Росія несе повну відповідальність за свою незаконну, нічим не виправдану і неспровоковану агресивну війну проти України, яка серйозно підірвала євроатлантичну і глобальну безпеку і за яку вона має нести повну відповідальність", - сказано в комюніке.

Крім того, союзники констатували, що "продовжують найрішучішим чином засуджувати кричущі порушення Росією міжнародного права, Статуту Організації Об'єднаних Націй і зобов'язань та принципів ОБСЄ". "Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо незаконних і нелегітимних анексій Росії, зокрема Криму", - заявили вони. Крім того, союзники переконані, що не може бути "безкарності за російські воєнні злочини та інші злодіяння, такі, як напади на мирних жителів і руйнування цивільної інфраструктури, що позбавляє мільйони українців основних соціальних послуг". "Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, особливо щодо цивільного населення України, включно з насильницькою депортацією дітей і сексуальним насильством, пов'язаним із конфліктом", - ідеться в комюніке.

Альянс також зазначив, що руйнування Каховської греблі "підкреслює жорстокі наслідки війни, розпочатої Росією". "Війна в Росії справила глибокий вплив на довкілля, ядерну безпеку, енергетичну та продовольчу безпеку, світову економіку і благополуччя мільярдів людей у всьому світі. Союзники працюють над тим, щоб забезпечити експорт українського зерна, і активно підтримують міжнародні зусилля щодо пом'якшення глобальної продовольчої кризи", - сказано в документі.

Теги: #рф #нато #саміт #агресор

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