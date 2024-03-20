РФ створила "атмосферу страху" на окупованих територіях України, щоб посилити контроль над населенням, яке там проживає, - доповідь ООН

РФ створила атмосферу страху на тимчасово окупованих територіях України, вчиняє широкомасштабні порушення міжнародного гуманітарного права і прав людини, з метою консолідувати свій контроль над населенням, яке там проживає, зазначають в ООН.

В опублікованій у середу новій доповіді Управління ООН з прав людини, що ґрунтується на понад 2300 інтерв'ю з жертвами та свідками, докладно описано заходи РФ із нав'язування російської мови, громадянства, законів, судової системи та навчальних програм на окупованих територіях, водночас пригнічуючи прояви української культури та ідентичності й руйнуючи українську систему управління та адміністративні системи в цих районах.

"Дії Росії завдали шкоди соціальній структурі громад і залишили людей ізольованими, що призвело до глибоких і довготривалих наслідків для українського суспільства загалом", - заявив верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

Доповідь зосереджується на ситуації на території України, яка підпала під російську окупацію після повномасштабного збройного нападу РФ 24 лютого 2022 року. Від початку нападу російські збройні сили, діючи з безкарністю, чинили широкомасштабні порушення, включно з довільними затриманнями цивільних осіб, що часто супроводжувалися тортурами та жорстоким поводженням, що в деяких випадках становили насильницькі зникнення. У звіті зазначається, що в той час як спочатку метою російських збройних сил ставали люди, яких вважали загрозою безпеці, згодом це коло осіб розширилося і включало будь-яку особу, яку вважали противником окупації.

Російські війська також застосовували силу для придушення мирних протестів, обмежували свободу вираження думок, запровадили суворий контроль за пересуванням мешканців і грабували будинки та підприємства.

В ООН зазначили, що окупаційна влада вимкнула український інтернет, мобільні мережі, теле- і радіоканали, перенаправляючи трафік через російські мережі, що давало змогу контролювати інформацію, доступну в Інтернеті, і не давало змоги населенню вільно отримувати інформацію з незалежних джерел новин, від сім'ї або друзів. Людей заохочували доносити один на одного, через що у людей з'явився страх навіть щодо сусідів і друзів.

У доповіді наголошується, що певні дії Росії, які придушували вираження української ідентичності мали вплив, зокрема, на дітей. Російська Федерація замінила в багатьох школах українську програму на російську та запровадила підручники з наративами, які виправдовують збройний напад на Україну. Вона також залучала дітей до молодіжних груп, щоб виховувати в них російське вираження патріотизму.

На людей на окупованих територіях чинився тиск і їх змушували отримати російські паспорти. Ті, хто відмовлявся, були виокремлені окупаційною владою, вони зазнавали більш суворих обмежень свободи пересування, їм поступово відмовляли в працевлаштуванні в державному секторі, а також у доступі до медичної допомоги та соціального забезпечення.

У доповіді також детально описується ситуація в районах, звільнених українськими силами наприкінці 2022 року, включно з Миколаївською та частинами Харківської та Херсонської областей, до яких Управління ООН з прав людини згодом отримало доступ.

"Вторгнення, окупація та подальше звільнення Україною цих територій залишили по собі пошкоджені будинки та інфраструктуру, землі, забруднені мінами та вибуховими залишками війни (ВЗВ), розграбовані ресурси, зруйновану економіку та травмовану громаду, що втратила довіру", - йдеться в доповіді.

У доповіді висловлюється занепокоєння тим, що надто широке та нечітке положення Кримінального кодексу України призвело до притягнення людей до кримінальної відповідальності за обвинуваченням у колабораціонізмі з окупаційною владою за дії, до яких окупаційна влада може примушувати на законних підставах відповідно до міжнародного гуманітарного права, наприклад, до роботи для забезпечення базових послуг. Інші кримінальні переслідування були розпочаті проти осіб, які співпрацювали з окупаційною владою під серйозним примусом.

"Через такі переслідування деякі люди стають жертвами двічі - спочатку під час російської окупації, а потім знову, коли українська влада обвинувачує їх у колабораціонізмі. Цей ризик бути притягнутим до відповідальності за колабораціонізм поширює занепокоєння серед людей, які мешкають на окупованій території, сіє додатковий страх і ще більше розділяє населення", - попередив верховний комісар, закликаючи Україну переглянути свій підхід до такого судового переслідування.

Верховний комісар укотре закликав РФ негайно припинити збройний напад на Україну та відійти від її міжнародно визнаних кордонів згідно з відповідними резолюціями Генеральної Асамблеї ООН та міжнародного права.

"З огляду на масштаби та глибину порушень, яких зазнали люди під час окупації, необхідний комплексний підхід до відповідальності, що включає як кримінальне правосуддя, так і ширші заходи, які сприятимуть правді, репараціям і неповторенню. Міжнародна спільнота має підтримати Україну в усіх цих аспектах", - сказав Тюрк.