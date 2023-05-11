Події

14:37 11.05.2023

СБУ викрила на Полтавщині ділків, які постачали до РФ спецобладнання для виробництва ЗРК С-300

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Служба безпеки України заблокувала в Полтавській області схему нелегального постачання до РФ товарів критичного експорту, повідомляє СБУ.

"До організації оборудки причетний керівник місцевого підприємства-виробника алмазного інструменту та його спільник, що має підконтрольний бізнес на території РФ. Фігуранти налагодили механізм прихованого переправлення продукції, яка використовується також підприємствами військово-промислового комплексу країни-агресора", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією СБУ, серед замовників товару були представники Курського електроапаратного заводу, куди і відправляли інструментарій для виробництва енергозахисних систем на об'єктах військово-морського флоту Росії.

Згідно з повідомленням, ділки також контактували з московським підприємством "НПП "Торий", що виробляє комплектувальні для російських зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400.

"У результаті комплексних заходів співробітники СБУ запобігли вивезенню до Росії понад 100 одиниць нової партії товару", - наголошують у спецслужбі.

За даними слідства, для реалізації оборудки ділки спочатку відправляли продукцію своїм подільникам до однієї з країн Південного Кавказу, звідки "посилки" переправляли на адресу підконтрольної комерційної структури в РФ.

Під час обшуків у виробничих та офісних приміщеннях фігурантів виявлено документи з доказами протиправної діяльності, печатки підконтрольних фігурантам російських компаній, що займалися реалізацією продукції на території РФ, боєприпаси до автомата Калашникова.

Наразі обом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), а директору підприємства ще додатково - за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Комплексних заходів вживали співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

 

Теги: #сбу #впк #полтавська_область #агресор

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