Мінінфраструктури очікує від країн ЄС відмови від видачі дозволів на міжнародні автоперевезення для перевізників Росії та її союзників

Міністерство інфраструктури України очікує відмови від видачі дозволів на міжнародні вантажні автоперевезення для перевізників Росії та її союзників.

Як повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у своєму телеграм-каналі, учора на багатосторонній онлайн-зустрічі міністрів Польщі, Австрії, Чехії, Франції, Німеччини та України, а також комісара ЄС з питань транспорту сторони обговорили необхідність нових транспортних санкцій.

"Вкотре акцентував на важливості перекриття доступу для російського та білоруського автотранспорту (насамперед - вантажного) до дорожньої системи ЄС. Зокрема, ми очікуємо відмови від видачі дозволів на міжнародні вантажні перевезення для перевізників окупанта та його союзників. Потрібно забезпечити торговельну блокаду Росії", - наголосив Кубраков.

Він також наголосив, що від початку повномасштабної фази війни Мінінфраструктури повністю переорієнтувало свою роботу на два ключові напрями - забезпечення постраждалих регіонів гуманітарною допомогою та евакуацію звідти людей.

За даними Кубракова, "Укрзалізниця" евакуювала понад 2 млн людей, більшість із Києва та Харкова. З них майже 250 тис. евакуювали за кордон, а саме до Польщі, Румунії, Угорщини, Молдови, Німеччини, Словаччини та інших країн.

Він подякував партнерам України за надану підтримку в цьому напрямі, зокрема за надання пільгових умов проживання та переміщення країною залізницею або автотранспортом - такі рішення ухвалили Польща, Німеччина, Угорщина, Австрія, Нідерланди, Бельгія, Франція, Швейцарія , Данія, Фінляндія.

За словами Кубракова, Україні вдалося налагодити логістику для перевезення гуманітарної допомоги.

"Ми оперативно перебудовуємо роботу нашої логістичної системи. Лише "Укрзалізницею" за перші 10 днів березня ми змогли доставити у постраждалі регіони майже 15 тис. тонн гуманітарної допомоги. Перевозимо її як вантажними, так і пасажирськими вагонами. У рази більше допомоги транспортується вантажівками, зокрема і з-за кордону", - наголосив міністр.

Він також закликав усі європейські країни долучатись до нової транспортної коаліції – оскільки це важливий внесок у спільну перемогу.

Джерело: https://t.me/UkravtodorNews/1199