Події

23:56 12.03.2022

Мінінфраструктури очікує від країн ЄС відмови від видачі дозволів на міжнародні автоперевезення для перевізників Росії та її союзників

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Міністерство інфраструктури України очікує відмови від видачі дозволів на міжнародні вантажні автоперевезення для перевізників Росії та її союзників.

Як повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у своєму телеграм-каналі, учора на багатосторонній онлайн-зустрічі міністрів Польщі, Австрії, Чехії, Франції, Німеччини та України, а також комісара ЄС з питань транспорту сторони обговорили необхідність нових транспортних санкцій.

"Вкотре акцентував на важливості перекриття доступу для російського та білоруського автотранспорту (насамперед - вантажного) до дорожньої системи ЄС. Зокрема, ми очікуємо відмови від видачі дозволів на міжнародні вантажні перевезення для перевізників окупанта та його союзників. Потрібно забезпечити торговельну блокаду Росії", - наголосив Кубраков.

Він також наголосив, що від початку повномасштабної фази війни Мінінфраструктури повністю переорієнтувало свою роботу на два ключові напрями - забезпечення постраждалих регіонів гуманітарною допомогою та евакуацію звідти людей.

За даними Кубракова, "Укрзалізниця" евакуювала понад 2 млн людей, більшість із Києва та Харкова. З них майже 250 тис. евакуювали за кордон, а саме до Польщі, Румунії, Угорщини, Молдови, Німеччини, Словаччини та інших країн.

Він подякував партнерам України за надану підтримку в цьому напрямі, зокрема за надання пільгових умов проживання та переміщення країною залізницею або автотранспортом - такі рішення ухвалили Польща, Німеччина, Угорщина, Австрія, Нідерланди, Бельгія, Франція, Швейцарія , Данія, Фінляндія.

За словами Кубракова, Україні вдалося налагодити логістику для перевезення гуманітарної допомоги.

"Ми оперативно перебудовуємо роботу нашої логістичної системи. Лише "Укрзалізницею" за перші 10 днів березня ми змогли доставити у постраждалі регіони майже 15 тис. тонн гуманітарної допомоги. Перевозимо її як вантажними, так і пасажирськими вагонами. У рази більше допомоги транспортується вантажівками, зокрема і з-за кордону", - наголосив міністр.

Він також закликав усі європейські країни долучатись до нової транспортної коаліції – оскільки це важливий внесок у спільну перемогу.

Джерело: https://t.me/UkravtodorNews/1199

Теги: #рф #єс #позиція #автоперевезення
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