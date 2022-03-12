Події

23:31 12.03.2022

Російські війська не дають пройти гуманітарним конвоям у Запорізькій області

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У Запорізькій області російські війська на своїх блокпостах розкрадають гуманітарний конвой Запоріжжя-Маріуполь, а також зупинили конвой Енергодар-Токмак-Пологи, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"Конвой, що вирушив до Маріуполя, на всьому шляху слідування, який контролюють російські війська, на кожному блокпосту до населеного пункту Токмак розкрадали російські окупанти, які насильно вилучали продукти харчування, одяг, предмети особистої гігієни. У Токмаку російський патруль взяв конвой під супровід і станом на 18:00 було відзначено проходження головою колони населеного пункту Зеленівка у Приморському районі у напрямку Бердянська", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі Запорізької ОВА в суботу.

Також адміністрація повідомляє, що 12 березня із Запоріжжя виїхав гуманітарний конвой за маршрутом Енергодар-Токмак-Пологи. Російські окупанти зупинили його у місті Василівка, де утримували тривалий час. Конвой пропустили до Енергодару. Колону Токмак-Пологи російські загарбники завернули назад.

"Під час підходу до населеного пункту Кам'янське в результаті обстрілу з боку окупаційних військ був знищений автомобільний міст через річку, через що рух став неможливим. Під час спроби обійти зірваний міст конвой зіштовхнувся з бойовою позицією російських військ, що не пропустили його. Наразі гуманітарний конвой зупинився в районі Кам'янського. Проводяться спроби евакуації людей у пішому порядку", - йдеться в повідомленні.

Джерела: https://t.me/zoda_gov_ua/5286

https://t.me/zoda_gov_ua/5287

Теги: #рф #війна #конвой
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