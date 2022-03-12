Події

23:06 12.03.2022

Дуда підписав закон про допомогу біженцям з України

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Президент Польщі Анджей Дуда підписав у суботу закон про допомогу громадянам України, які прибули до Польщі у зв'язку зі збройною російською агресією.

Як повідомляє польська влада, згідно з положеннями закону, громадяни України, які залишили батьківщину через російську агресію, зможуть на законних підставах перебувати в Польщі протягом 18 місяців. Це стосуватиметься людей, які приїхали до Польщі безпосередньо з України та заявили про свій намір залишитися на польській території.

Зареєстровані як біженці зможуть отримувати допомогу від влади воєводств та органів місцевого самоврядування. Це може бути, зокрема, надання житла або повного пансіону. Будь-яка юридична особа або фізична особа, яка провадить домашнє господарство і забезпечуватиме житлом та харчуванням громадян України, які рятуються від війни, зможе отримати допомогу протягом максимум 60 днів.

Буде створено Фонд допомоги. Кошти з нього будуть спрямовані, зокрема, на фінансування чи співфінансування завдань, пов'язаних із наданням допомоги громадянам України. Громадяни України, які рятуються від війни, також матимуть право працювати в Польщі. Це дасть змогу мати доступ до соціальної допомоги або субсидій для зниження батьківської плати за перебування дитини в яслах, дитячому клубі або з денним доглядом. Громадяни України також зможуть претендувати на одноразову грошову допомогу на утримання в розмірі 300 злотих на особу. Це стосується, зокрема, витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла.

Кожен громадянин України, який легально проживає в Польщі, матиме гарантований доступ до державної системи охорони здоров'я на тих самих умовах, що й громадяни Польщі.

Буде впроваджено рішення, які також дадуть змогу забезпечити освіту та виховання дітей або студентів, які є громадянами України та підпадають під дію положень закону.

Джерело: https://www.gov.pl/web/mswia/ustawa-o-pomocy-obywatelom-ukrainy-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-tego-panstwa-podpisana-przez-prezydenta?

Теги: #закон #польща #біженці
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