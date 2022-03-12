Події

23:06 12.03.2022

В Україні розпочали роботу фонди відновлення у зв'язку зі збройною агресією Росії

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У Кабінеті Міністрів повідомляють, що в Україні розпочали роботу фонди відновлення у зв'язку зі збройною агресією Росії.

"Уряд закликає міжнародних партнерів, інвесторів, громадські організації, представників бізнесу та громадян надати Україні фінансову підтримку, яка сприятиме відродженню стабільності української економіки та допоможе українцям в умовах війни з Росією", - йдеться у повідомленні пресслужби уряду

Зазначається, що отримані кошти буде використано залежно від спеціалізації фонду.

Зокрема, це підтримка української армії та надання гуманітарної допомоги постраждалим, відновлення знищеної інфраструктури та трансформація економіки, відновлення роботи малого й середнього бізнесу та обслуговування міжнародних фінансових зобов'язань України.

Переказати фінансову допомогу можна на офіційні рахунки фондів відновлення у гривнях, доларах США та євро.

Ознайомитися з фондами можна за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/fondi-vidnovlennya-ukrayini

Теги: #відновлення #фонди
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